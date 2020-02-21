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Їдять всі: названі продукти, що провокують рак

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У коров'ячому молоці та яловичині знайшли речовину BMMF, яка може викликати рак товстої кишки.

Про це повідомили фахівці Німецького онкологічного дослідного центру в Гейдельберзі. Даний патоген схожий на бактерії і віруси, передає Merkur.

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Дослідники закликали не годувати молочними продуктами дітей до 1 року.

"Речовина, яка виявляється в коров'ячому молоці та яловичині, особливо небезпечно в дитинстві: зараження патогенами в цьому віці підвищує в майбутньому ризик розвитку раку товстої кишки та інших захворювань", – відзначили вчені.

Дитяча імунна система не може відобразити дію канцерогену, а значить не захищає від раку. BMMF вже назвали новим типом патогенів.

"Ми припускаємо, що BMMF запускає мутації ДНК в епітеліальних клітинах кишечника через триваючу запальну реакцію, яка може потім викликати рак товстої кишки", – підкреслив доктор Тімо Бунд.

Імунітет дорослої людини справляється з цією речовиною досить добре.

Їдять всі: названі продукти, що провокують рак

bhub.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі п'ять ознак раку, які люди зазвичай ігнорують

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Автор
Анатолій Запорожський
Тег
лікування раку
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