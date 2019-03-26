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/Здорове харчування

Ідеально для дієти: з'ясувалася несподівана користь пива

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В Італії провели дослідження, результати якого показали, що пиво в правильних пропорціях допомагає зберігати бажану вагу.

Про це повідомляє repubblica.it. Всупереч усім міфам, цей напій визнали низькокалорійним і натуральним.

Наголошується, що застарілі кліше про шкоду пива залишилися в минулому. Згідно з дослідженням AssoBirra, більше 40% опитаних вважають, що воно "підходить для здорового харчування", 52% вважають його "легкозасвоюваним напоєм", а також визнають антиоксидантну дію.

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Пиво

Пиво

BambinoStory

Як підтвердили вчені, пиво забезпечує організм корисними речовинами. Воно складається з води на 90-93%, завдяки чому містить калій, магній, цинк, селен і водорозчинні вітаміни (B2, B3 і фолат), а також волокна і невеликої кількості алкоголю, "які дозволяють їм, якщо їх вживати помірно", забезпечувати низькокалорійні поживні речовини.

Примітно, що в Італії троє жителів із чотирьох регулярно вживають пиво. При цьому цифри зростають із кожним роком. Так, подібна тенденція спостерігається і у жінок: 4 представниці слабкої статі з 5 збільшили дозу цього напою в своєму раціоні за останні п'ять років.

"Помірне споживання в контексті правильного і збалансованого харчування робить пиво ідеальним для супроводу їжі", – підсумували дослідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що пиво допомагає в боротьбі із зайвою вагою, підвищеним кров'яним тиском і діабетом.

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Тема
схуднення
Місце
Італія
Тег
схуднення
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