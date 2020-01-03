Худни, як зірка: українські селебрітіз розповіли про свої дієти

З екранів зірки естради завжди виглядають в кращому ракурсі – шикарні зачіски, відмінний макіяж і одяг максимально підкреслює достоїнства фігури.

Але в житті кожен з них може мати такі ж недоліки, як і всі інші. Зокрема, мова про зайву вагу, з якою знаменитості змогли впоратися тільки власним завзятістю і силою волі.

MedOboz зробив для вас добірку дієт, за допомогою яких знамениті українські селебрітіз змогли здобути неперевершену фігуру.

Тіна Кароль Інстаграм Тіни Кароль

Кетодіета від Тіни Кароль

Відома співачка довго намагалася досягти витонченої фігури, і нарешті її старання увінчалися успіхом. За словами виконавиці, допомогла їй у цьому кетодіета.

Так, в раціоні Тіни переважають жири (масло, сир, сало і т.д.), а вуглеводів, навпаки, дуже мало. Як то кажуть, клин клином вибивають.

Відомо, що при такому типі харчування в організмі запускається "кетоз" - вуглеводне голодування, при якому організм "вчиться" споживати енергію не з вуглеводних продуктів, а з жирів. За рахунок цього, на думку медиків, зайвий живий в організмі розщеплюється і надмірна вага йде.

Але з такою дієтою потрібно бути дуже обережним. Вона має ряд протипоказань, зокрема, вагітність і лактація, а також цукровий діабет, онкологія, патології печінки і нирок, серцево-судинні захворювання і хвороби нервової системи.

Так що перш ніж наслідувати приклад Тіни Кароль, краще проконсультуйтеся з лікарем і пройдіть обстеження.

Настя Каменських Інстаграм Насті Каменських

Fitlife від Насті Каменських

Ще одна популярна співачка, якій вдалося схуднути і обзавестися завидною фігурою – Настя Каменських.

Дівчина стверджує, що це заслуга регулярних тренувань і правильного харчування.

За словами Насті, головні постулати її дієти – багато води, п'ятиразовий прийом їжі (два з них – вуглеводні продукти – наприклад, гречка або вівсянка), велика кількість клітковини, легкі білки (курка, сир і т.д.), а також максимальне обмеження солодощів (зауважте, не повна відмова, а обмеженість) і розвантажувальні дні раз на тиждень.

Ірина Білик Інстаграм Ірини Білик

Ірина Білик худне "хардового"

А ось Ірина Білик тільки на шляху до успіху, але помітні результати у вигляді декількох "стертих" кілограмів вже є. При цьому для досягнення мети на відміну від її колег співачка вибрала для себе найсуворіші обмеження в харчуванні.

Зокрема, виконавиця виключила з раціону всі шкідливі продукти - смажене, солодке, жирне, фастфуд і різні напівфабрикати, а основу її раціону складають овочі. При цьому прийоми їжі проходять у неї "за класикою": вранці – вуглеводи, увечері – білки.

Еріка Герцег Інстаграм Еріки Герцег

Еріка Герцег обмежує порції

Складно уявити, але красуня Еріка Герцег кілька років тому теж страждала від зайвої ваги. Зараз же її вага тримається на рівні 50-52 кілограмів. І допомагає їй зберігати форму режим тренувань, а також особливий підхід до харчування.

Зокрема, дівчина відмовилася від шкідливих продуктів, солодкоге і випічку їсть тільки в першій половині дня, а останній прийом їжі – не пізніше ніж за чотири години до сну, і на вечерю у неї в основному овочі та кисломолочні продукти. При цьому співачка намагається їсти 4-5 разів на день, а її порція розміром - не більш кулака.

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