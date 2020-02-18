Healthy-food заважає схуднути: доведено зв'язок "здорових" продуктів з ожирінням і раком

Більшість продуктів, які ми звикли відносити до "здорових" насправді такими не є. І замість того, щоб допомогти підтримувати фігуру або схуднути, навпаки сприяють набору ваги і погіршенню самопочуття.

Ще б пак, адже більшість з них (наприклад, вівсяні пластівці для сніданку, хлібці з супермаркету, надкорисні пасти і соуси) насправді належать до ультрапроцессованих продуктів (на кшталт чіпсів і інших снеків), які не здатні втамувати голод і сприяють розвитку ожиріння і важких захворювань (зокрема, цукрового діабету другого типу, раку і т.д.), пише DailyMail. Адже в них також містяться різні добавки на зразок підсолоджувачів, підсилювачів смаку, барвників, емульгаторів і т.д.

Новини Вчені довели користь кави в боротьбі з ожирінням

"Здоровий" сніданок виявився підступним Menslife

Зв'язок ультрапроцессованих продуктів, серед яких є і healthy-food, з ожирінням, був неодноразово доведений вченими.

Так, згідно з дослідженням, опублікованим в 2018 році в журналі Public Health Nutrition, подібні продукти складають більше половини всіх калорій, споживаних в Великобританії, і інші країни швидко наздоганяють її.

Є дані про те, що дієта з високим вмістом UPF може викликати постійні переїдання і ожиріння. Споживачі можуть звинуватити себе в тому, що вони зловживають цими продуктами, але проблема в тому, що до цього призводять ці ж самі продукти, а не "ненаситність і жадібність" того, хто ними харчується.

За останнє десятиліття широкомасштабні дослідження, проведені у Франції, США, Іспанії та Бразилії, дозволили припустити, що високе споживання UPF пов'язано з більш високим рівнем ожиріння і цілим рядом станів: від депресії до астми, від серцевих захворювань до шлунково-кишкових розладів.

У 2018 році дослідження французьких вчених, проведене серед 100 тисяч дорослих, показало, що збільшення частки UPF в раціоні на 10% збільшило ризик розвитку раку.

Як відомо, настороженість по відношенню UPF народилася в перші роки цього тисячоліття, коли бразильський учений Карлос Монтейро зауважив парадокс: люди купували менше цукру, але поширеність ожиріння і діабету другого типу при цьому зростала.

Тоді група бразильських дослідників в області харчування на чолі з Монтейру почала відстежувати раціон харчування нації з 80-х років і просила домогосподарства реєструвати продукти, які вони купували. Однією з найважливіших тенденцій, які можна було виділити, було те, що кількість куплених цукру і масла, як самостійних продуктів, знижувалася, але при цьому споживання цукру значно збільшувалося через всі готові до вживання продукти.

І тоді Монтейру вивчив продукти, кількість яких зросла в раціоні бразильців, і прийшов до висновку: вони всі були ультрапроцессовані, тобто піддавалися попередній обробці.

У 2018 рік дослідник харчування Кевін Хол з Національного інституту діабету і хвороб органів травлення і нирок в Бетесді, штат Меріленд, ініціював подібне дослідження.

Він і його команда стали першими вченими, які перевірили в рандомізованих контрольованих умовах, чи можуть UPF викликати переїдання і збільшення ваги.

Так, протягом чотирьох тижнів десять чоловіків і десять жінок (перебуваючи в умовах клініки під наглядом) вживали в їжу тільки те, що їм давали вчені. Протягом двох тижнів учасники їли в основному UPF, такі як бутерброди з індичкою, чіпси, і ще два тижні - необроблені продукти, зокрема, омлет зі шпинатом і солодким картопляним хешем.

Наприклад, перший день ультрапроцессованої дієти включав вівсяні пластівці з цільним молоком і чорничним кексом, обід з консервованих яловичих равіолі та печива на десерт, вечеря – стейк і картопляне пюре з консервованою кукурудзою і нежирним шоколадним молоком. Перший же день "необробленої" дієти почався зі сніданку з грецького йогурту з волоськими горіхами, полуницею і бананами, обіду зі шпинату, салату з курки, і булгура і виноградом на десерт, вечеря - смажена яловичина, рис та овочі.

З'ясувалося, що протягом першої дієти добровольці з'їдали додатково 500 калорій в день. При цьому аналізи крові показали, що рівень гормонів в організмі, відповідальних за голод, залишався підвищеним у порівнянні з необробленою дієтою. І всього за два тижні добровольці набрали в середньому 1 кг. На необробленій дієті був підвищений гормон під назвою PYY, який знижує апетит.

Відштовхуючись від цих висновків, вчені рекомендують відмовитися від ультрапроцессованих продуктів. Перше, що відрізняє їх від інших – вміст в списку інгредієнтів хоча б однієї харчової речовини, яка ніколи або рідко використовується на кухнях. До них відносяться, наприклад, інвертний цукор, мальтодекстрин, декстроза, лактоза, розчинні або нерозчинні волокна, гідрогенізована олія, підсилювачі смаку, фарбники, емульгатори, емульгуючі солі, підсолоджувачі, загусники, наповнювачі, карбонізатори, піноутворювачі, гелеутворювачі і т.д .

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які продукти допомагають схуднути.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!