"Це не дієта!" Українцям пояснили, чим харчуватися в Петрів піст

24 червня у православних християн розпочався Петрів піст. У 2019 він триватиме 18 днів і закінчиться 12 липня.

Харчування під час посту має залишатися збалансованим і містити в собі всі необхідні організму білки, жири і вуглеводи. Про це в ефірі ObozTV розповіла дієтолог Світлана Фус.

Дієтолог наголосила, що піст – це не "дієта", а, в першу чергу, дотримання релігійних принципів.

"Таке обмеження в їжі тривалий час не дуже добре впливає на наше здоров'я. Нашому організму щодня потрібні і білки, і жири, і вуглеводи. Але якщо ми будемо так вживати пісну їжу, щоб вона забезпечувала наш організм всіма цими інгредієнтами – то буде нормально", – пояснила Фус.

Вона також звернула увагу, що насправді людському організму потрібна не дуже велика кількість продуктів тваринного походження.

"Наприклад, можна за день з'їсти 1 яйце, шматок риби, шматочок сиру і випити стакан кефіру. І це буде складати необхідну білкову частку тваринного походження", – зазначила експерт.

Пісна їжа має бути збалансована Project Lean Nation

Раніше OBOZREVATEL писав про заборони в період Петрового посту. Цей піст вважається не дуже суворим. Хоча не варто їсти продукти тваринного походження (м'ясо і яйця), але в деякі дні дозволяється вживати рибу.

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