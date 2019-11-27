Харчування поза домом може викликати рак

Більше половини населення в умовах сучасного ритму життя часто "перекушують" в закладах, які подають фастфуд і не бачать в цьому жодної серйозної проблеми. Пояснюють вони таку ситуацію тим, що у них елементарно немає часу готувати їжу вдома або купувати в магазинах продукти харчування.

Фахівцями некомерційної організації Silent Spring Institute в США було проведено дослідження харчування людей, пише MedicalXpress.

В експерименті брали участь 10,1 тисяч осіб. Добровольці розповіли про те, чим вони харчувалися протягом останніх 24 годин, 7 днів, 30 днів і 12 місяців. Також випробовувані надали зразки крові для виявлення різних речовин, що відносяться до ПФAC (поліфторалкільні речовини). Цей шкідливий хімічний продукт здатний викликати рак, захворювання щитовидної залози, безпліддя і проблеми з імунітетом.

В результаті дослідження були зроблені наступні висновки: люди, які їли приготовану вдома їжу, мають значно менше ПФAC в організмі. 90% продуктів вони купують в звичайних продуктових магазинах. Навпаки, у тих, хто їсть багато фастфуду, ходить в ресторани, кафе швидкого харчування, виявлялося велика кількість хімікатів. Тобто їжа швидкого приготування забруднена речовинами, які містяться в упаковках.

Фастфуд Ілюстрація

Фахівці припустили, що шкідлива кислота потрапляє в їжу при зіткненні з упаковкою. Раніше вченим вдалося з'ясувати, що величезна кількість ПФАС надходить в організм людини при вживанні попкорну. Джерелом зараження в цьому випадку виступає упаковка, в якій повітряну кукурудзу розігрівають в мікрохвильовій печі.

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