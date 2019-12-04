Харчування і головні болі: дієтологиня розкрила зв'язок

Дієтологиня Вікторія Кляуз заявила, що причини головного болю можуть бути пов'язані не тільки зі стресом, недосипом і поганою погодою, а й з неправильним харчуванням.

Зокрема, як вона написала на своїй сторінці в Instagram, причиною цього може бути голод або спрага.

Дієтологиня також дала поради, як впоратися з головними болями через неправильне харчування.

Головний біль Ілюстрація

Голод. Якщо в процесі роботи ви пропускаєте обід, а через годину відчуваєте головний біль, то потрібно перерватися і повноцінно поїсти.

"Але багато хто говорить, що "мозку потрібна глюкоза", і не відриваючись від роботи, п'ють каву з шоколадкою. Так, тіло отримає глюкозу, у великому обсязі. Але вистачить такого перекусу ненадовго і через 40-60 хвилин знову буде дискомфорт. Якщо такі перекуси витісняють повноцінні прийоми їжі, то зайву вагу або захворювання шлунково-кишкового тракту гарантовані", - зазначила кляузи.

⠀

Жага. За словами дієтологині, легка ступінь зневоднення може побут причиною головного болю.

"При появі таких симптомів згадайте, коли ви пили воду останній раз і коли мочилися. У багатьох ранок починається з чашки кави, а далі до обіду, іноді і до вечері, воду ніхто не п'є і "не ходить в туалет", а при появі головного болю "звалюють" все на втому.

Досить випити склянку води і простежити за собою - якщо полегшення настало, то це якраз варіант головного болю від зневоднення", - написала кляузи.

Вона додала, що не варто відразу ж "вливати" в себе півлітра, так як це може викликати нудоту або блювоту. Досить просто не забувати пити воду протягом дня.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чим взимку можна замінити свіжі овочі та зелень – лікар-дієтолог Юлія Поворознюк розповіла про головні джерела вітамінів в холодну пору року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram