Харчування і головні болі: дієтологиня розкрила зв'язок

Дієтологиня Вікторія Кляуз заявила, що причини головного болю можуть бути пов'язані не тільки зі стресом, недосипом і поганою погодою, а й з неправильним харчуванням.
Зокрема, як вона написала на своїй сторінці в Instagram, причиною цього може бути голод або спрага.
Дієтологиня також дала поради, як впоратися з головними болями через неправильне харчування.
Головний біль
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Голод. Якщо в процесі роботи ви пропускаєте обід, а через годину відчуваєте головний біль, то потрібно перерватися і повноцінно поїсти.
"Але багато хто говорить, що "мозку потрібна глюкоза", і не відриваючись від роботи, п'ють каву з шоколадкою. Так, тіло отримає глюкозу, у великому обсязі. Але вистачить такого перекусу ненадовго і через 40-60 хвилин знову буде дискомфорт. Якщо такі перекуси витісняють повноцінні прийоми їжі, то зайву вагу або захворювання шлунково-кишкового тракту гарантовані", - зазначила кляузи.
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Жага. За словами дієтологині, легка ступінь зневоднення може побут причиною головного болю.
"При появі таких симптомів згадайте, коли ви пили воду останній раз і коли мочилися. У багатьох ранок починається з чашки кави, а далі до обіду, іноді і до вечері, воду ніхто не п'є і "не ходить в туалет", а при появі головного болю "звалюють" все на втому.
Досить випити склянку води і простежити за собою - якщо полегшення настало, то це якраз варіант головного болю від зневоднення", - написала кляузи.
Вона додала, що не варто відразу ж "вливати" в себе півлітра, так як це може викликати нудоту або блювоту. Досить просто не забувати пити воду протягом дня.
Причины головных болей разнообразны, если есть другие признаки или частые головные боли - то визит к врачу обязателен👆 ⠀ Но у каждого из нас иногда бывают головные боли Мы можем связывать это со стрессом, "недосыпом", плохой погодой, полнолунием... А причина в другом⬇️ ⠀ 🔸 Голод Например, в процессе работы вы пропускаете обед, а спустя час чувствуете головную боль Идеальный вариант - прерваться и полноценно поесть🍗🥬☕️ Но многие говорят "мозгу нужна глюкоза", не отрываясь от работы, пьют кофе с шоколадкой Да, тело получит глюкозу, в бльшом объеме. Но хватит такого перекуса ненадолго и спустя 40-60мин снова будет дискомфорт🤯 Если такие перекусы вытесняют полноценные приемы пищи, то лишний вес или заболевания ЖКТ гарантированы ⠀ 🔸Жажда Легкая степень обезвоживания может быт причиной головной боли При появлении таких симптомов вспомните, когда вы пили воду последний раз и когда мочились У многих утро начинается с чашки кофе, а далее -до обеда, иногда и до ужина, воду никто не пьет и "не ходит в туалет"😳 ⠀ А при появлении головной боли "сваливают" все на усталость Достаточно выпить стакан воды и проследить за собой👆 - если облегчение наступило, то это как раз вариант головной боли от обезвоживания Не стоит сразу же "вливать" в себя поллитра, тк это может вызвать тошноту или рвоту Достаточно протсо не забывтаь пить воду в течение дня🙌 Больше о воде здесь #dr_klaus_вода А у вас бывают головные боли ? Как с ними справляетесь? Делитесь в комментариях⬇️
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