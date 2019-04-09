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/Здорове харчування

Харчові добавки викликають рак: що показало дослідження

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Дослідники з'ясували, що прийом харчових добавок малоефективний, і тільки поживні речовини, що містяться в продуктах харчування, можуть поліпшити стан вашого здоров'я. Такі добавки, як кальцій і вітамін D, були пов'язані з більш високим ризиком розвитку раку.

Експерти припускають, що отримані дані доповнюють свідчення про те, що добавки не можна використовувати в якості "страховки" від хвороб і що ключем до здоров'я є дієта і спосіб життя.

Дослідники з Університету Тафтса порівняли споживання ряду поживних речовин з показниками смертності від серцево-судинних захворювань, раку та інших причин. Вони показали, що адекватне споживання вітамінів А і К, а також магнію і цинку знижує ризик смерті. Це відкриття стосується тільки поживних речовин, що містяться в продуктах харчування, а не добавок.

Суперечки про ефективність харчових добавок вирували роками і багато досліджень показали, що ефекти від вживання добавок нижчі, ніж від природного прийому.

Доктор Фанг Фанг Чжан з Університету Тафтса говорить, що важливо розуміти роль, яку поживна речовина і її джерело можуть грати для здоров'я, особливо якщо ефект може бути негативним. Це дослідження також підтверджує важливість визначення джерела поживних речовин при оцінці результатів смертності. Отримані дані доповнюють зростаючу кількість доказів того, що добавки з поживними мікроелементами не знижують ризик смерті від низки захворювань.

Харчові добавки викликають рак: що показало дослідження

Додавання деяких вітамінів і / або мінералів може допомогти тим, хто схильний до ризику (наприклад, фолієва кислота під час вагітності), або тим, хто може отримати користь з певних медичних причин (наприклад, при остеопорозі). В іншому випадку, здоровим людям краще зосередитися на здоровому харчуванні, багатому овочами, горіхами, насінням, цільним зерном і фруктами, ніж витрачати гроші на добавки.

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