Горіхи і насіння рятують від смерті - дослідження

Про користь горіхів і насіння було сказано вже багато. Але вчені не перестають робити корисні відкриття, пов'язані з цими смачними і поживними продуктами.

Так, в результаті недавніх досліджень фінський медиків з'ясувався дуже важливий факт. Виявилося, що омега-6 жирні кислоти, якими багаті обидва ці продукти, можуть запобігти ризику передчасної смерті в результаті серцево-судинних захворювань, пише Еurekalert.

У дослідженні брали участь 2,5 тисячі осіб у віці 42-60 років. На початку роботи медики виміряли вміст лінолевої кислоти в їх крові. А потім в наступні два десятка років спостерігали за учасниками.

У результаті з'ясувалося, що чим вище були показники лінолевої кислоти, тим нижче у цих людей був ризик ранньої смерті. Також у них були менші ризики захворіти на цукровий діабет другого типу або серцево-судинні захворювання.

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Тому, щоб перестрахувати своє здоров'я від всіляких негараздів, потрібно вживати заходів вже зараз. І для цього достатньо всього жмені горіхів або улюбленого вами насіння.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як горіхи рятують від раку.