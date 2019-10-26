Голод або апетит: дієтолог розповіла, як не з'їсти зайве

Жінки плутають голод з почуттям апетиту, тому з'їдають зайву, непотрібну їжу і не можуть знизити вагу.

Відома дієтологиня Олена Кален на сторінці в Instagram розповіла, як визначити різницю.

"Мова йде про відчуття, про розуміння і розпізнавання сигналів свого тіла. Якщо коротко, то голод – це фізіологічний сигнал організму про те, що йому потрібна їжа. Апетит же - психологічне бажання з'їсти або пожувати", – зазначила вона.

24 канал

За словами дієтологині, деякі програми схуднення пропонують пити воду кожен раз, коли людина відчуває голод.

"Насправді не зовсім так і цей варіант підходить тільки в тому випадку, якщо людина плутає голод і спрагу. Якщо людина плутає голод і спрагу. Якщо фізіологічного голоду немає, то бажання щось з'їсти може знову виникнути і після води, тому що є психологічні причини через які хочеться їсти без голоду. У кожного вони свої і з ними потрібно розбиратися", – пояснила вона.

Кален додала, що голод краще перевіряти шматочком їжі.

"Покладіть маленький шматочок їжі в рот і зверніть увагу, як шлунок реагує на нього, чи дійсно голод? Адже голод – це сигнал про те, що тілу потрібна їжа, а не вода", – уточнила дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, в який час варто відмовлятися від прийому їжі, щоб ефективно схуднути.

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