Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Голод або апетит: дієтолог розповіла, як не з'їсти зайве

1.2т Читати матеріал російською

Жінки плутають голод з почуттям апетиту, тому з'їдають зайву, непотрібну їжу і не можуть знизити вагу.

Відома дієтологиня Олена Кален на сторінці в Instagram розповіла, як визначити різницю.

"Мова йде про відчуття, про розуміння і розпізнавання сигналів свого тіла. Якщо коротко, то голод – це фізіологічний сигнал організму про те, що йому потрібна їжа. Апетит же - психологічне бажання з'їсти або пожувати", – зазначила вона.

Голод або апетит: дієтолог розповіла, як не з'їсти зайве

24 канал

За словами дієтологині, деякі програми схуднення пропонують пити воду кожен раз, коли людина відчуває голод.

"Насправді не зовсім так і цей варіант підходить тільки в тому випадку, якщо людина плутає голод і спрагу. Якщо людина плутає голод і спрагу. Якщо фізіологічного голоду немає, то бажання щось з'їсти може знову виникнути і після води, тому що є психологічні причини через які хочеться їсти без голоду. У кожного вони свої і з ними потрібно розбиратися", – пояснила вона.

Новини
Без дієт і тренувань: лайфгаки, які допоможуть схуднути

Кален додала, що голод краще перевіряти шматочком їжі.

"Покладіть маленький шматочок їжі в рот і зверніть увагу, як шлунок реагує на нього, чи дійсно голод? Адже голод – це сигнал про те, що тілу потрібна їжа, а не вода", – уточнила дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, в який час варто відмовлятися від прийому їжі, щоб ефективно схуднути.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини