Гіркий шоколад корисний? Дієтолог розвінчала популярний міф

Так уже повелося, що з усього асортименту шоколаду корисним вважається саме гіркий. Тому ті, хто намагається схуднути або просто дотримується канонів здорового харчування, віддають перевагу саме йому.

Дієтологиня Альбіна Коміссарова каже, що чутки про користь гіркого шоколаду - всього лише міф. І дійсно корисний шоколад в мас-маркеті не купиш.

"Гіркий шоколад вважається корисним, тому що в ньому багато какао. А це джерело флавоноїдів - рослинних поліфенолів, які насправді можна знайти також в фруктах, овочах, чаї, каві, вині, зернових продуктах", – зазначила експертка.

За її словами, дослідження щодо впливу флавоноїдів на організм людини були проведені в різних областях – стоматологія, дерматологія, гастроентерологи, онкологія і т.д. Зокрема, є дані, що флавоноїди знижують ризик серцево-судинних захворювань, але існуючих недостатньо, щоб робити якісь висновки.

Гіркий шоколад виявився не таким вже й корисним Шоколадство

"По факту, навіть якщо цей ефект є, шоколад повинен бути спеціально виготовлений з високим вмістом флаваноїдів. Такі продукти дійсно існують, але в звичайних продуктових магазинах вони не доступні", – зазначила дієтологиня, підкресливши, що найімовірніше в звичайному шоколаді особливої користі немає, і в раціоні він забезпечить тільки різноманітність, підніме настрій, але без цього можна обійтися.

Будь-який шоколад, як запевняє лікарка, містить велику кількість доданого цукру (який необхідно обмежувати), жирів, тому вживати шоколад рекомендовано не кожен день і в невеликих кількостях (2-3 кубика).

"Саме гіркий шоколад рекомендований лише тому, що його смак більш насичений і, ймовірно, ви з'їсте менше, – підсумувала Коміссарова. – І якщо вам хочеться десерт, вибирайте той, що ви любите, не намагаючись віддати перевагу саме гіркому шоколаду, тому що він нібито "корисний".

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