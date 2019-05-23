Гібридна дієта: винайшли кращий спосіб схуднути

Кращий спосіб схуднути - це перемикатися між двома видами дієт, мова про які піде нижче.

Дієта "Кето", що отримала останнім часом велику популярність, передбачає повну відмову від вуглеводної їжі. Зазвичай організм отримує енергію з вуглеводів, перетворюючи їх в глюкозу. Але в разі нестачі вуглеводів, починається процес отримання енергії з жирів і людина худне за рахунок втрати жирового запасу.

Головна умова кетодієти – повна заборону на солодке і борошняне. Основним елементом харчування стають жири, яких повинно бути в раціоні близько 75%. При цьому 20% припадає на білок, і лише 5% - на вуглеводи.

У приблизний список продуктів для кетодієти входять різні види м'яса, жирні сорти риби, авокадо, горіхи, капуста, молочні продукти, зелень.

Продукти для кетодієти

Експерти відзначають, що харчування за таким принципом і тривала відмова від вуглеводів неприпустимі, тому не слід дотримуватися кетодієти довше, ніж тиждень поспіль.

У чому підступ з кетодієтою

Лікарі визнають, що система харчування "Кето" є ефективним способом спалювання жиру, але користуватися нею майже нереально для людей, які люблять їсти вуглеводну їжу, або для тих, хто вживає достатню кількість клітковини. Крім того, щоб довго сидіти на цій дієті, потрібно мати дуже міцне здоров'я, ідеальний кров'яний тиск і добре працюючі нирки.

Тому експерти прийшли до компромісу – почергове перемикання між "Кето" і дієтою з низьким вмістом вуглеводів.

Відмінності між двома типами харчування для схуднення

Але почекайте хвилинку... Хіба "Кето" не є дієтою з низьким вмістом вуглеводів? Яка різниця між цими видами харчування і чому зміна між двома дієтами може бути кращим планом втрати ваги, ніж використання лише однієї з них?

За словами Патріка Холфорда і Джерома Берна, авторів книги "Гібридна дієта. Ваше тіло процвітає на двох видах палива", з'являється все більше доказів того, що ідея перемикання між "Кето" і низьковуглеводною дієтою може бути ідеальним для втрати зайвої ваги.

"Кето" має на увазі вживання не більше 30 грам вуглеводів в день, плюс велика кількість корисних жирів. Взагалі відмовляючись від вуглеводів, ви збільшуєте кількість з'їденого м'яса, молочних продуктів, авокадо, горіхів і масла. Це працює, змушуючи організм почати спалювати власні запаси жиру - переводячи тіло в стан, що зветься кетозом, а не спалювати вуглеводи зі свого раціону.

Низьковуглеводна дієта - це харчування, при якому виключаються лише деякі типи вуглеводів, а не всі, як при "Кето".

Продукти для низковуглеводної дієти

Дієта з низьким вмістом вуглеводів, з іншого боку, передбачає наявність набагато більшого асортименту вуглеводних продуктів, але без щедрої порції жирів, в цьому і різниця між цими типами харчування.

Як скидаючи зайву вагу, не нашкодити собі

"Обидві дієти приносять користь для здоров'я, включаючи втрату ваги і поліпшення діабетичних маркерів. Але перемикання між ними може підвищити ці результати, і зробити їх більш стійкими", - запевняють Патрік і Джером.

Їх гібридна дієта передбачає після одного тижня харчування по "Кето" три тижні менш суворої низковуглеводної дієти. Таким чином організм не отримує стрес, а результати втрати ваги стають плавними і стійкими.

Перемикання між двома дієтами означає, що ви можете їсти як вуглеводи, так і жири, адже і те й інше однаково важливо для нашого організму.

Автори книги нагадують, що існують як так звані "хороші" і "погані" вуглеводи.

Наприклад, такі продукти як сочевиця або овочі містять вуглеводи, що повільніше засвоюються в організмі і, таким чином, виділяють цукор в кров з більш стабільною, з плавною швидкістю. Такі вуглеводи відносяться до "хороших" і допомагають довше зберігати відчуття ситості.

Цукор та вироби з білої муки, навпаки, засвоюються дуже швидко і після насичення ними людина дуже скоро знову зголодніє. Такі вуглеводи умовно відносять до "поганих", так як саме вони провокують виникнення зайвої ваги.

Спеціаліст по дієтології Сонал Шах розказала The Sun, що гібридна дієта дійсно має сенс, а користь для здоров'я при подібному харчуванні виглядає вражаюче.

Сонал сказала, що вона згодна з новою книгою, і ідея, що перемикання між "Кето" і низьковуглеводною дієтою може допомогти зупинити розвиток діабету 2 типу, прискорити втрату ваги і навіть впоратися з деякими запальними процесами в організмі.

Вона додала: "Тим, хто уникає вживання м'ясних або молочних продуктів, легко використовувати замінники, крім того, такий раціон не передбачає голодування, а навпаки, допомагає вам відчувати себе ситими і задоволеними".

Є й інша думка

Не всіх вразила ідея гібридної дієти. Елспет Уотерс - ще один експерт по харчуванню та дієтології, і вона не схвалює кетодієту в будь-якій формі.

На думку Уотерс, ідея перемикання між двома дієтами є "занадто складною", і більшості людей буде важко її дотримуватися.

"Хоча "Кето" спочатку може допомогти вам скинути вагу, поки недостатньо досліджень довгострокових наслідків вживання такої кількості жиру, особливо тваринного жиру разом з білком", - зазначила вона.

Вона попередила, що зосередження уваги на харчових продуктах з високим вмістом жирів і білків означає, що ви недоїдаєте клітковину і організм не отримує ключові антиоксиданти.

"Це дуже важливо, тому що ці два компоненти необхідні для здоров'я і життєздатності", - додала експерт.

Елспет Уотерс нагадала, що стан кетозу є "аварійним" для організму.

"Це стан дуже важко переноситься організмом в цілому, особливо страждають наднирники, які виробляють наші гормони стресу. Кетоз також провокує закислення організму", - додала вона.

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