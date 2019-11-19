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/ Здорове харчування

"Гемоглобіну не допоможе?" Дієтологиня вказала на небезпеку граната

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Думка про те, що гранат містить багато заліза і тому його часто рекомендують вживати як продукт для підвищення гемоглобіну, – не зовсім відповідають дійсності.

Адже насправді заліза у сто грамах цього популярного фрукта зовсім мало – приблизно 8%. На цей факт вказала відома дієтологиня Світлана Фус у своєму Telegram-каналі.

Водночас вона зазначила, що гранат дійсно має у своєму складі корисні вітаміни і мінерали, які беруть участь у процесі кровотворення.

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У 100 грамах граната міститься лише до 8% заліза

У 100 грамах граната міститься лише до 8% заліза

АіФ

Це, зокрема, мідь – майже 16%, кобальт – 21% і вітамін В6 – приблизно 25%.

Також гранат містить вітамін С, хоча його кількості не так вже й багато – до 6%. Крім цих компонентів, у ньому містяться біофлаваноїди й органічні кислоти, які теж важливі для утворення червоних кров'яних тілець. Вони покращують якість наших судин і капілярів.

Містить фрукт і фітоестрогени, що робить його корисним у харчуванні жінок у період гормональної перебудови.

"Гранат дійсно дуже корисний. Рекомендую його активно включати в раціон, особливо в зимовий період часу", – порадила Фус.

Винятки ж є для тих, хто має проблеми з підвищеною кислотністю шлунку, а також страждає загостренням захворювань шлунково-кишкового тракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області однорічний хлопчик подавився зернятками граната. Дитину з асфіксією доставили до реанімаційного відділення Володимир-Волинського ТМО і підключили до апарату штучного дихання, проте врятувати її не вдалося. Нещасний випадок трапився 19 жовтня.

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Автор
Діна Баронова Діна Баронова
Теми
здоров'я живлення
Тег
дієтолог
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