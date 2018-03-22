Фруктові соки несуть смертельну небезпеку - вчені

Вживання солодких напоїв, включаючи фруктові соки, збільшує ризик передчасної смерті у дорослих старше 45 років.

Вчені Університету Еморі прийшли до такого висновку в результаті досліджень, в яких взяли участь 30 183 людей, передає EurekAlert!

Фахівці оцінювали рівень вживання напоїв і продуктів з високим вмістом цукру, включаючи содову воду, соки, цукерки, солодкі сніданки та інші.

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За учасниками спостерігали протягом шести років. Ті, хто випивав близько одного літра солодких напоїв в день, вмирали в два рази частіше від ішемічної хвороби серця в порівнянні з тими, хто вживав менше 30 мілілітрів на день.

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