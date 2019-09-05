Емоції і зайва вага: як уникнути переїдання

Дієтолог Катерина Кабашна розповіла, що часто набір зайвої ваги пов'язаний з емоційним переїданням.
Про те, як уникнути зривів при схудненні через негативні емоції, вона написала на своїй сторінці в Instagram:
Прийняти себе (можна написати 50 пунктів, що в вас є хорошого/ красивого).
Напишіть список тієї їжі, яку ви любите, а навроти - список менш калорійних замінників! Наприклад, я люблю хот-дог в лаваші: беремо салат (капуста + морква), знаходимо менш калорійні сосиски. Такі заміни легко дадуть від 0.5 до 2 кг на тиждень.
Перестаньте чекати результат. Схуднення - це один із способів втечі з реальності (особливо для тих, хто ніяк не може "дохуднути").
Якщо внутрішня причина не опрацьована, то далі вас не пустить психіка (бо там для неї - зміни, а наш мозок сприймає зміни як небезпеку).
Грайте або просто монотонно виконуйте необхідні пункти, при цьому нічого не чекаючи від процесу. Менше очікувань - краще результат.
переїдання
24 канал
Тонка талія = позитивні емоції. Не вірите? ⠀ ⠀ Як вважаєте, неідеальна фігура привносить в наше життя смуток або, навпаки, погане душевний стан тягне набір зайвої? Що ж було першим: куріца🐓 або яйцо🐣? Пост для # 50shagov_копілка_советов. Тому, ви мені ❤, а я вам відповідь на питання + інструкцію (хто любить зберігати, можете вже жати! 😁) ⠀ ⠀ Барабанний дріб і ... першими завжди виступають НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ! ⠀ ⠀ Припустимо, була у вас гарна фігура, але щось в ній не подобалося (ми завжди знайдемо ЩО!). І ви, сердячись на себе, тиснете по газам (дієта, зал, мільйон процедур) і, та-Даам, домагаєтеся успіху! Але його ж треба ще утримати? Місяць-два-три і ... накочує апатія або втома (чому вони можуть їсти все, а я повинна тримати себе в рамках !?). Радість від перемоги зникає, а на її місце приходить порожнеча, яку треба чимось заповнити ... ⠀ І тут уже сценарій може розвиватися по-різному, але, як мінімум 80% дівчат йдуть шляхом найменшого опору - заповнюють порожнечу ... їжею ! 🍕🍔🍭🍰🍨⠀ ⠀ ❗ЧТО РОБИТИ? ❗ ⠀ ⠀ ❌1. ВЗЯТИ СЕБЕ (можна написати 50 пунктів, що в вас є хорошого / красивого). Це зробити складно, але ви ж самі бачите зв'язок негативних емоцій з "плюсом" на вагах? ⠀ ⠀ ❌2. НАПИШІТЬ СПИСОК ТОЙ ЇЖІ, яку ви любите А потім навпаки - список менш калорійних замінників! 😉 Наприклад, я люблю хот-дог в лаваше🌭: беремо салат (капуста + морква), знаходимо менш калорійні сосиски (в звичайних 350, а можна знайти ВІД 80), 30% майонез і кетчуп. Оп! Якщо в звичайному близько 800 калорій, ви отримуєте такий же за 400! Такі заміни легко дадуть від 0.5 до 2 кг в неделю😉 Але це не так важливо. Чому? См.ніже⤵️ ⠀ ⠀ ❌3. Перестаньте чекати результат - ЖИВІТЬ! ⠀ Схуднення - це один із способів втечі з реальності (особливо для тих, хто ніяк не може "дохудеть). От колись буду щаслива / куплю / поїду / зроблю ... А покаааа ... ⠀ що поки? Якщо внутрішня причина не опрацьована, то ДАЛІ вас не пустить психіка (бо тАМ для неї - зміни, а наш мозок сприймає зміни як опасность☢) ⠀ ⠀ Так як же тоді змінюватися? - ГРАЙТЕ або просто монотонно виконуйте необхідні пункти, при цьому НІЧОГО НЕ чекаючи від ПРОЦЕСУ! ⠀ ⠀ Менше очікувань = краще результат! ⠀ ⠀ пам'ятати те✌
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвала три простих кроки, як схуднути і зберегти результати.
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