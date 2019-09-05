Емоції і зайва вага: як уникнути переїдання

Дієтолог Катерина Кабашна розповіла, що часто набір зайвої ваги пов'язаний з емоційним переїданням.

Про те, як уникнути зривів при схудненні через негативні емоції, вона написала на своїй сторінці в Instagram:

Прийняти себе (можна написати 50 пунктів, що в вас є хорошого/ красивого).

Напишіть список тієї їжі, яку ви любите, а навроти - список менш калорійних замінників! Наприклад, я люблю хот-дог в лаваші: беремо салат (капуста + морква), знаходимо менш калорійні сосиски. Такі заміни легко дадуть від 0.5 до 2 кг на тиждень.

Перестаньте чекати результат. Схуднення - це один із способів втечі з реальності (особливо для тих, хто ніяк не може "дохуднути").

Якщо внутрішня причина не опрацьована, то далі вас не пустить психіка (бо там для неї - зміни, а наш мозок сприймає зміни як небезпеку).

Грайте або просто монотонно виконуйте необхідні пункти, при цьому нічого не чекаючи від процесу. Менше очікувань - краще результат.

переїдання 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвала три простих кроки, як схуднути і зберегти результати.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!