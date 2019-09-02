Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Здорове харчування

Олена Чернявська
Олена Чернявська
Майстер-тренер з фітнесу, автор навчальних програм за напрямками "Фітнес" і "Фейсфітнес" Всі статті автора

Зачем принимать белок дополнительно?

451 Читати матеріал російською

По сути, белок – строительный материал для нашего организма. Не только для костей, кожи и волос, но и для строения гормонов, ферментов и крови.

В отличие от жиров и углеводов белок не накапливается в организме, поэтому нам нужно ежедневно получать его с едой.

Как можно понять, что белка нехватка?

  • выпадают волосы: они состоят из белка кератина на 78%. Если его мало, тело перейдёт в аварийный режим и будет экономить на волосах, коже и ногтях. И дело не только в выпадении, волосы будут расти сухими и ломкими;

  • мышечная дистрофия лица и тела: в первую очередь, это будет выражаться в мышечной слабости, утомляемости, преобладании жировой массы, невозможности "построить" тело, даже при серьёзных физнагрузках. Касаемо лица, это – изнеможённый внешний вид, потеря четких контуров и овала, ранее старение, связанное с резорбцией костной опоры лица;

  • чувство голода и тяга к сладкому: если вы употребляете мало белка, в рационе преобладают углеводы. Поджелудочная в ответ выбрасывает в кровь инсулин, который захватывает сахар и забирает его из крови, уровень сахара падает и мы снова голодные. Белки дольше усваиваются, поэтому мы реже чувствуем голод;

Новини
Упражнения для женского здоровья
Зачем принимать белок дополнительно?

Иллюстрация

  • отёки: при недостатке белков (альбумина в частности) понижается коллоидно-онкотического давление плазмы крови. Из-за этого не может вернуться в капилляр вода из межклеточного пространства, она скапливается, вот и отёк;

  • сниженный иммунитет: лизоцимы, интерфероны, антитела – белки, недостаток которых блокирует возможность организма бороться с патогенными бактериями и вирусами и мы начинаем цеплять каждую инфекцию;

  • утомляемость и отсутствие концентрации: нейротрансмиттеры, такие как дофамин, норадреналин, серотонин и адреналин, синтезируются аминокислотами, которые образуются в результате расщепления белков. Именно они контролируют работу мозга;

  • гормональный сбой: а уже мозг контролирует производство гормонов, поэтому нарушение в работе эндокринной системы нередко может быть вызвано дефицитом белка.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена Чернявська Олена Чернявська
Тема
здоров'я
Тег
харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини