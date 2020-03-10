Експертка поділилася простими рецептами пісних десертів

Під час Великого посту прийнято дотримуватися строгих обмежень в харчуванні, а значить любителям солодкого доводиться утримуватися від улюблених цукерок і печива.

Але це не привід для смутку. Кухарка Валентина Савіна поділилася з читачами MedOboz простими рецептами пісних десертів, які принесуть вам таке ж гастрономічне задоволення, як і звичні торти і тістечка.

Запіканка з сухофруктами

Вам знадобиться: рис – 1 стакан, вода – 2 склянки, мікс сухофруктів (родзинки, курага, інжир) – 1 стакан, рисовий і картопляний крохмаль – по 1 ст. ложці, рослинне масло, цукор або мед за смаком.

Промийте рис під проточною водою, потім зваріть крупу до готовності. Сухофрукти промийте, дрібно наріжте великі плоди, потім залийте мікс окропом і залиште на 20 хвилин (воду, що залишилася після закінчення часу, злийте).

У готову рисову кашу відправте розпарені сухофрукти, крохмаль і підсолоджувач, ретельно перемішайте все.

Викладіть отриманий мікс в формочку для запікання, попередньо змащену олією, і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин (коли з'явиться рум'яна кірочка, пора виймати запіканку).

Горіхове печиво

Вам знадобиться: вівсянка – 1 стакан, банан – 2 шт., мікс сухофруктів – ½ ст., горіхи – 100 г, кориця – 1 ч. ложка, цукор або мед – за смаком.

Відваріть крупу до готовності. Перетріть очищений банан в пюре, сухофрукти дрібно наріжте і розпарьте в окропі, горіхи подрібніть в ступці.

Змішайте всі підготовлені інгредієнти, додайте корицю і підсолоджувач.

Ложкою сформуйте печиво і викладайте його на деко, застелене пергаментним папером або фольгою. Випікайте печиво в розігрітій до 200 градусів духовці близько 25 хвилин.

Шоколадні кекси

Вам знадобиться: борошно – 1 стакан, цукор – ½ склянки, какао - 2 ч. ложки, розпушувач – 1/2 ч.ложки, гаряча вода - ½ склянки, рослинне масло.

Тут в приготуванні все ідеально просто: змішайте всі складові в окремій посудині і ретельно перемішайте до однорідності. Якщо тісто вийшло дуже рідким або густим, додайте трохи борошна або води.

Розлийте отриманий мікс по формах для кексів або керамічним чашкам і випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці близько 15-20 хвилин.

Грильяж

Вам знадобиться: горіховий мікс (ваші улюблені сорти) – 200 г, цукор – 2 ст., вода – 1,5 склянки, оцет – ½ ч. ложки.

Приготуйте цукровий сироп: змішайте воду, цукор і оцет і варіть все на невеликому вогні, поки маса не стане золотистого кольору.

Горіхи промийте, підсушіть рушником. Коли сироп буде готовий, відправте в нього горіхи, добре перемішайте, а коли все закипить, швидко вилийте мікс на деко, попередньо змащений олією. Коли грильяж охолоне, поріжте на шматочки.

Фруктові цукерки

Вам знадобиться: сухофрукти - 1,5 склянки, горіхи - ½ склянки, стружка кокоса (подрібнені горіхи або кунжут) – 1 ст. ложка, апельсиновий фреш – 1 ст., мед – 4 ст. ложки.

Сухофрукти гарненько вимийте, дрібно наріжте і залийте апельсиновим соком (залиште все на годину настоятися). Горіхи подрібніть, а потім змішайте з настояними сухофруктами і медом.

З отриманого міксу сформуйте невеликі кульки, обваляйте їх в стружці (подрібнених горіхах, кунжуті) і відправте в холодильник застигати на 2 години.

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептами простих пісних страв на кожен день.

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