Експерт назвала продукти, від яких потрібно відмовитися під час карантину

Харчування – далеко не останній фактор у питанні профілактики і лікування коронавіруса COVID-19. Зокрема, лікарі наполягають, що для повноцінної роботи організму і міцного імунітету раціон повинен бути повноцінним і збалансованим.

Однак, як з'ясувалося, що серед усього асортименту продуктів є ті, які знижують стійкість організму до коронавірусної інфекції.

"Основна проблема, яка сприяє пошкодженню клітинних структур, тим самим полегшуючи проникнення вірусу – це набряк. Тобто, як тільки сталося пошкодження клітини, відразу почалася гостра фаза клітинного відповіді, яка в кінцевому наслідку призведе до підвищення гістаміну (для відкриття воріт допомоги з боку організму)", – каже лікар Юлія Блюм.

За її словами, є продукти, які самі по собі збільшують схильність до набряку:

– Лектини (насіння, глютен, зернові тощо);

– Гістаміні продукти;

– Молочні продукти – у осіб, які мають лактазную недостатність, синдром "подразненого кишечника". "Для всіх інших – при вживанні цих продуктів в першій половині дня, не поєднуючи їх з цукром (сирки, йогурти) і т.д., навпаки є хорошим джерелом білка. Щоб зрозуміти, чи можна молочку саме вам, відстежте – якщо після їх вживання ви набрякає через 4-6 годин, то від них краще утриматися", – пише лікар.

– Прості цукри (борошно вищого сорту і всі продукти з неї, фрукти, цукор, рис, манка, картопля, штучні підсолоджувачі і т.д). Крім того, що вони самі по собі створюють схильність набряку, вони служать прекрасним живильним середовищем для всіх вірусів і бактерій. Ці категорії потрібно виключити зовсім.

– Сіль.

Також експерт назвала продукти, які допомагають імунній системі. До таких належить білок (м'ясо, риба, яйця) і жири (вершкове масло, рослинні масла і т.д.).

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