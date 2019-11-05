Експеримент на собі: журналіст дізналася, до чого призведе відмова від кави

Кава вже багато років не дає спокою ні медикам, ні вченим, ні простим споживачам. Її то звинувачують ледь не у всіх проблемах зі здоров'ям, то вихваляють, роблячи панацеєю від усього.

"Розмови про користь і шкоду кави злегка перебільшені. Так, нещодавно вчені довели, що кава в розумних дозах допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням, онкологічним хворобам і т.д. При цьому з напоєм потрібно бути обережним – він викликає звикання, і в великих кількостях вже шкодить організму", - говорить дієтолог Галина Купцова.

Різні джерела – медичні і не дуже – теж не можуть прийти до спільного знаменника. Деякі пропонують відмовитися від кави, деякі навпаки, закликають пити близько чотирьох чашок напою.

Лікарі ж в цьому питанні менш радикальні. "Повністю відмовитися від кави рекомендовано пацієнтам, яких турбують скачки артеріального тиску і проблеми зі шлунком (гастрит, виразка та ін.). А на час (2-3 тижні) припинити пити її варто тим, кому дошкуляє метеозалежність і безсоння, через те , що кава стимулює нервову систему і може посилювати ці стани", - додала гастроентеролог Наталія Гордієнко.

Журналіст MedOboz вирішив перевірити на собі, як проходить відмова від кави і як це позначиться на стані в цілому.

Отже, час спостережень – два тижні. Звична порція – близько 7-8 чашок міцної кави на день.

Відмова від кави може бути корисною Lifehacker

Процес відмови – як це було

День перший. Стан – сонна муха і зла вівчарка в одній особі

Через годину після пробудження, коли прийшло усвідомлення, що "допінгу" не буде і доведеться задовольнятися чайком, настрій погіршився. Неконтрольована дратівливість з приводу і без дошкуляла до самого вечора. При цьому бажання щось робити (навіть просто пересуватися по будинку) було відсутнє геть – лінь, слабкість і сонливість теж супроводжували на протязі дня.

Підсумок першого дня – кава таки викликає звикання. "Ломка" без неї не слабка.

День другий. Хотілося йти на запах кави

Дратівливість не відступила, але сильної сонливості більше не було. При цьому хотілося весь час йти в ту сторону, звідки доносився запах кави (а кав'ярень по дорозі було багато), від чого страждала ще й концентрація уваги.

День третій. Сили вичерпалися

Самопочуття начебто прийшло в норму, режим "злий собака" відключився, але ось на звичні фізичні навантаження "на спорті" виявилися непосильними: після першого ж підходу знайомих вправ запаморочилося в голові, з'явився шум у вухах і "мушки" перед очима.

Висновок: кава таки енергетик.

День четвертий. Тотальний жор

Організм, мабуть, вирішив компенсувати брак "кавової" енергії їжею. Їсти хотілося весь час, а якщо сама себе не кормила, нерви "били ключем".

День п'ятий. Світло в кінці тунелю

Ломка пройшла, думки про каву якось дивно пішли геть. Відчувалося задоволення від чашки чаю, навіть трав'яного. І апетит теж прийшов в норму.

День шостий. Початок позитивних змін

З цього дня відзначилося перший позитивний прояв відмови від кави – ранковий підйом став не таким болісним, як раніше. Бадьорість і прилив енергії завітали не з третьої чашки кави і холодної води, а просто так, без ритуалів.

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Результати експерименту

Як вже видно, позитивні зміни прийшли тільки під кінець першого тижня без кофеїну. Далі сталося те, заради чого варто було помучитися.

- Ранкові підйоми перестали бути болісними. Необхідність переводити будильник на "ще 5 хвилин" відпала.

- Пішла запальність. Раніше притаманна дратівливість чомусь вирішила впасти у сплячку – деякі речі, які раніше виводили з рівноваги (тягучка по маршруту, наприклад), просто перестали бути подразниками.

- Засипати вночі стало простіше. Тепер процедура відходу до сну виглядає приблизно так: торкнулася подушки і "пішла в себе". Раніше для цього потрібні були деякі ритуали – покрутитися, подивитися фільм, подумати "про сенс життя" і тільки через годину приходила дрімота.

- Головні болі стали рідкістю. Сидяча робота плюс метеозалежність часто ставали причиною головного болю. Коли з раціону зникла кава, зміни погоди стали проходити безболісно.

- Побіліли зуби. Стоматологи таки не жартують, коли говорять, що кава забарвлює зуби. Без кави проявився ефект і відбілюючих зубних паст.

- Їжа стала здаватися смачнішою. Всі смаки стали більш яскравими – їх перестав перебивати гірко-солодкий смак кави.

- Схудла. Контроль ваги проводжу регулярно, тому різниця через два тижні була помітна (-2 кілограма). Мабуть вага пішла тому, що разом з кавою з раціону практично повністю пішов і цукор (чай п'ю без підсолоджувачів).

Висновки

Відмова від кави таки дала свої "смачні" плоди, тому варто хоча б спробувати, щоб дати організму трохи відпочити. Але ось повністю відмовитися від цього напою особисто я не готова – дуже вже його люблю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому ранкова кава може бути небезпечною.

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