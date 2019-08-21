Повернулася спека, і разом з нею погіршилася проблема зі сном, принаймі у мене. Простого рішення немає, тому використовуємо всі можливості, зокрема – харчові.

Яка їжа може допомогти заснути і спати до ранку?

Часто в нагоді стає невеликий перекус перед сном. Але порція має бути маленькою!

"класика жанру" – це тепле молоко або нежирна молочка, зокрема м‘який сир (cottage cheese), яка також багата на триптофан;

деякі фрукти/ягоди з відносно великим вмістом триптофану: вишні, банани, ананаси, апельсини, ківі;

їжа, багата на складні вуглеводи, наприклад: вівсяна каша, цільнозерновий хліб (вони сприяють збільшенню вмісту триптофану в крові);

горіхи, особливо, мигдаль, завдяки вмісту "гормона сну" – мелатоніна.

Яку їжу/напої не варто вживати перед сном?

"важку", жирну і гостру їжу;

їжу, багату на вуглеводи, які легко засвоюються і підвищують рівень серотоніну, наприклад, білий хліб і тістечка;

їжу з великим вмістом білка. Вона відносно важко перетравлюється і містить амінокислоту тирозін, яка підвищує активність мозку;

їжу/напої, які містять кофеїн. Крім кави і чаю, це шоколад і кола. Ці продукти не варто вживати менш ніж за 4-6 годин до сну. Це стосується і медикаментів і харчових добавок, які в складі мають кофеїн, наприклад: знеболюючі, "для похудіння" і "проти застуди". Тому уважно прочитайте інструкцію до них;

алкогольні напої. Вони можуть допомогти заснути, але сон буде недовгим. Тому при проблемах зі сном рекомендують не вживати алкоголь за 4-6 годин, або, для пришвидшення його виведення, на кожний "дрінк" випивати склянку води;

велику кількість рідини після 20:00. Щоб не прокидатися від потреби йти до вбиральні;

якщо ви ще не кинули палити, цигарка перед сном або вночі, коли не спиться – погана ідея, внаслідок стимулюючої дії нікотину на мозок.

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