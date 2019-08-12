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/ Блоги - Здорове харчування

Катерина Амосова
Катерина Амосова
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Всі статті автора

Чому варто їсти кавуни?

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Їсти кавуни варто, бо вони смачні, по-перше. Містять чимало корисних речовин, по-друге:

  • заради антиоксиданту лікопену, за вмістом якого кавун є лідером серед овочів і фруктів. Антиоксиданти пов’язують із захистом проти раку і діабету. Чим більш червона м'якоть, тим вміст лікопену більший. Крім того, він трохи захищає нашу шкіру від сонця;

  • заради амінокислоти цитруліну, яка використовується організмом для утворення оксиду азоту. Розширюючи судини, він сприяє зниженню системного артеріального тиску і збільшенню кровотоку в працюючих м'язах, підвищуючи переносимість фізичних навантажень;

  • заради природного пігменту бета-кріптоксантину, який має протизапальні властивості, зокрема, при хронічних запальних захворюваннях суглобів;

  • заради вітаміну А. Лише одна скибка задовольняє 30% нашої денної потреби в цьому вітаміні;

  • заради поповнення організму водою, яку ми втрачаємо в спекотні дні. Кавун на 92% складається з води;

  • щоб поласувати солодким, отримуючи мінімум калорій. У порівнянні з аналогічним об’ємом морозива, в кавуні калорій в 7 разів менше.

Чому варто їсти кавуни?

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Автор
Катерина Амосова Катерина Амосова
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
харчування
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Тільки мочеспускання від нього активне..
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