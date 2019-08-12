Їсти кавуни варто, бо вони смачні, по-перше. Містять чимало корисних речовин, по-друге:

заради антиоксиданту лікопену, за вмістом якого кавун є лідером серед овочів і фруктів. Антиоксиданти пов’язують із захистом проти раку і діабету. Чим більш червона м'якоть, тим вміст лікопену більший. Крім того, він трохи захищає нашу шкіру від сонця;

заради амінокислоти цитруліну, яка використовується організмом для утворення оксиду азоту. Розширюючи судини, він сприяє зниженню системного артеріального тиску і збільшенню кровотоку в працюючих м'язах, підвищуючи переносимість фізичних навантажень;

заради природного пігменту бета-кріптоксантину, який має протизапальні властивості, зокрема, при хронічних запальних захворюваннях суглобів;

заради вітаміну А. Лише одна скибка задовольняє 30% нашої денної потреби в цьому вітаміні;

заради поповнення організму водою, яку ми втрачаємо в спекотні дні. Кавун на 92% складається з води;