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/Здорове харчування

''Є всі вітаміни'': дієтолог порадила українцям рибу для здоров'я

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На столі у кожної людини хоча б три рази на тиждень має бути присутня риба. Дорогі сорти риби в раціоні українців може замінити бюджетний минтай, який є натуральним антиоксидантом і містить багато цінних мікроелементів.

Про це розповіла в ефірі ObozTV дієтолог Людмила Гончарова. Експерт зазначила, що риба є структурним матеріалом для людських клітин, імунної системи, гормонів.

"Минтай – атлантична риба, вона хижак, харчується дрібною рибкою, не збирає всю інтоксикацію, не переробляє її всередині і в принципі досить екологічна. Практично не має жиру, максимально насичена білком, всі вітаміни і мінерали в легкодоступній формі", – розповіла Гончарова.

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Дієтолог зазначила, що минтай найкраще готувати в духовці, а не смажити: "Є скляний красивий посуд, можна покласти філе, спеціями за смаком засипати, кинути жменю журавлини і запекти в духовці. Це і красиво і корисно".

"Головне не солити, коли ставите в духовку, бо мінерали втрачають свою біологічну активність. Тому вже солимо у себе в тарілці", – додала вона.

''Є всі вітаміни'': дієтолог порадила українцям рибу для здоров'я

kedem.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVживлення
Особа
Людмила Гончарова
Місце
Україна
Теги
харчуваннядиетадієтолог
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