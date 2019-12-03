Є в кожному будинку: названо напій, який рятує від смерті

Кофеїн допомагає захистити мозок від характерних вікових проблем, пов'язаних з нейродегенерацією. Також вживання кави служить профілактикою раку і цирозу печінки.

До такого висновку прийшла міжнародна команда вчених з Європи, Бразилії і США, передає Food.news. Експерименти були проведені на тваринах.

Як з'ясувалося, кофеїн блокує рецептор А2А, який провокує вікове погіршення роботи мозку, а також проблеми з пам'яттю і збільшення гормонів стресу.

"Аденозинові А2А-рецептор є мішенню для кофеїну. У моделях на тварин кофеїн блокував дані рецептори і усував недоліки пам'яті і стресу, повертаючи мозок щурів до нормальної роботи", – відзвітували вчені.

Щоденне вживання кави важливо для підтримки здорового функцій печінки і жовчного міхура. Три чашки кави в день знижують ризик смерті, який асоційований з хворобами кровообігу і травлення. У разі вживання кави без вершків і цукру, напій покращує механізми контролю рівня глюкози в крові і запобігає епізоди її різкого підвищення.

Названі корисні властивості кави Pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки чашок можна випити за день, без шкоди для здоров'я.

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