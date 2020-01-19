Є на кожній дачі: названі супер-продукти проти раку

Американські вчені назвали продукти, які допомагають боротися зі старінням і служать профілактикою онкологічних захворювань.

Суперфуд в 2020 році: малина, полуниця, чорниця, ожина, насіння кунжуту, рукола і місо. Про це розповіли в звіті Американської кардіологічної асоціації, повідомляє РБК-Україна.

Ці продукти називають суперфудами за те, що в них міститься максимальна кількість корисних речовин для організму людини. Суперфуди не належать до певної харчової групи, а знаходяться між харчовими добавками і їжею.

На думку лікаря-дієтолога Емі Горін, ягоди ожини, чорниці, малини, полуниці містять в собі антоціани - кольорові пігменти, які діють як антиоксиданти. Також вони можуть сповільнити вікове зниження когнітивних функцій.

Суперфуд pixabay.com

Насіння кунжуту крім величезного змісту в них кальцію, містять в собі велику кількість клітковини, цинку та інших поживних речовин. Рукола визнана суперфудом не випадково, цей темно-зелений овоч вважається здоровим продуктом.

А ось паста місо потрапила в список супер-продуктів через натуральну користь і сильну концентрації в ньому поживних речовин. Також з відомих Суперфуд виділяють такі продукти: ягоди годжі, насіння Чіа, спіруліну і кіноа.

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