''Доживіть до ранку'': шокована киянка попередила про страшну небезпеку грибів для дітей

Дворічна дитина під час прогулянки лісом зірвала бліду поганку і з отруєнням опинилася у лікарні.

Повчальну історію про ситуацію у сім'ї розповіла у Facebook київська журналістка Любов Величко.

"Ми всією сім'єю гуляли у лісі. Син (якому 2,7 року) побіг за білочкою, сховався за кущем і весело закричав: "Мама!". Він тримав у правій руці один із найотруйніших грибів у світі — бліду поганку. Я вихопила гриб і придивилася: на шапочці була відламана тоненька смужка", — описала ситуацію мама, зазначивши, що малюк на питання: "Ти кусав гриб?" — відповів ствердно.

Через 20 хвилин хлопчикові уже промивали шлунок у лікарні. Аналіз крові показав у 8 разів підвищений рівень амілази.

"Так організм реагує на сильну отруту. Пізніше лікарі пояснили: уже сам факт того, що дитина торкалася руками поганки — став причиною такої реакції організму. Тобто, отрута проникає навіть через шкіру! 72 години — і вдень, і вночі — дитині ставили крапельниці, вводили антибіотики, давали сиропи. Але якби син дійсно відкусив шматок гриба, це не дало б ніякого ефекту", — пише Величко.

За словами лікаря, у їхній практиці був смертельний випадок, після того, як дитина лише лизнула цей отруйний гриб.

"Коли ми йшли в карету швидкої, шість чоловік у білих халатах мовчки стояли і дивилися нам услід. Вони дивилися так, як ніби прощаються із моїм сином назавжди... У той останній вечір перед днем ​​виписки, лікар сказала: "Будь ласка, прошу вас, доживіть до ранку", — згадує подробиці шокуючого дня жінка.

Вона нагадує, що протиотрути від отрути блідої поганки немає, а один гриб може отруїти усю сім'ю:

"Чи виживе людина — залежить тільки від кількості з'їденого гриба і від того, як швидко було надано медичну допомогу. Адже навіть у перші дві доби жертва може не відчувати жодного дискомфорту. А потім уже пізно їй допомагати: печінка і нирки відмовляють, і людина вмирає від кровотечі внутрішніх органів".

Журналіст також переказала рекомендації дитячого психолога.

"Дітей не можна водити в ліс у місця, де ростуть гриби; не варто показувати їм, що гриби можна збирати. А лікар додав: бліда поганка настільки токсична, що може посіяти свої отруйні спори на гриби у радіусі 50 (!!!) метрів від себе. Тому збирати їстівні гриби на меншій відстані від неї — небезпечно для життя. І, найважливіше. Друзі, не повторюйте мою помилку — ніколи і ні на хвилину не залишайте дитину далі, ніж на один-два метри, коли ви в лісі. Краще бути параноїком. Як потім жити із думкою про те, що через власну неуважність померла твоя дитина?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запорізькій області зафіксовано три випадки отруєння грибами.