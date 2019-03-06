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/Здорове харчування

Допомагають схуднути: названо топ-6 корисних жирних продуктів

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Під час дієт, спрямованих на скидання ваги, не можна повністю відмовлятися від жирних продуктів. Виключення такої їжі з раціону може привести до негативних наслідків.

Варто враховувати, що не кожен жир буває корисним, тому під час схуднення потрібно вживати всього шість таких продуктів, стверджують дієтологи на "Медик Форум".

Однією із найбільш корисних таких страв є пісна відварна свинина, оскільки в ній міститься залізо і калій, необхідні для здоров'я серцево-судинної системи.

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Також потрібно вживати волоські горіхи, адже їхні омега-кислоти і альфа-лінолева кислота допомагають розщепити жир і прискорити метаболізм.

Сир теж корисно їсти, але тільки в кінці прийому їжі. Це допоможе правильному травленню.

Жир чорного шоколаду не тільки не принесе шкоди, а й допоможе засвоєнню вітамінів.

Яйця не завдадуть удару фігурі, навіть якщо їсти їх смаженими. Правда, робити це потрібно без використання сала і з невеликим додаванням олії.

Авокадо, попри велику кількість жиру, шкоди не принесе і теж прискорить обмін речовин.

Ілюстрація авокадо

Ілюстрація авокадо

Pexels

Як писав OBOZREVATEL, білкові продукти допомагають позбутися від жиру на животі і сприяють загальному зниженню ваги. Найбільш ефективними для схуднення виявилися боби.

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Місце
США
Тег
харчування
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