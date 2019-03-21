Допомагають схуднути: названо найкращі продукти для сніданку

На сніданок не рекомендується їсти каші швидкого приготування, гранолу та пластівці з цукром. Замість цього краще вибрати цільні злаки, яйця, фрукти та овочі.

Ще корисно їсти горіхи, повідомила на своїй сторінці в Facebook дієтолог Світлана Скосарь. Вона наголосила, що незважаючи на поширену думку, обов'язкове харчування вранці не допомагає схуднути.

"Як сніданок впливає на схуднення? Досліджень мало, але більшість із наявних показують, що ефективніше, імовірніше за все, не снідати", ‒ повідомила вона.

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Водночас, їсти вранці необхідно спортсменам і дітям, оскільки вони витрачають більше калорій.

Як писав OBOZREVATEL, деякі дієтологи дотримуються думки, що відсутність сніданку збільшує ризики набору зайвої ваги і млявості протягом цілого дня.

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