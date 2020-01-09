Допомагає схуднути і рятує серце: експертка розповіла, чим корисний помело

Величезний фрукт із незвичайною назвою помело або помпельмус з'явився на полицях супермаркетів у наших краях порівняно нещодавно. Але при цьому вже встиг завоювати серця тих, хто "ризикнув" його спробувати.

І недарма, адже цей цитрус не тільки має незвичайний привабливий смак, а ще й приносить чимало користі здоров'ю і самопочуттю.

MedOboz поспілкувався з дієтологинею Галиною Купцовою і з'ясував, чим саме корисний і кому треба їсти цей суперпродукт.

Помело допомагає скинути вагу і рятує від грипу АСС

Допомагає схуднути

Помело – це незамінний помічник тим, хто хоче швидше скинути зайві кілограми і отримати заповітні точені форми.

І річ не тільки у величезному вмісті клітковини, яка покращує травлення і сприяє очищенню організму від шлаків.

Його секрет криється ще й в особливому рідкісному ферменті у складі – карнітинацилтрансферазі. Ця речовина в рази прискорює процес розщеплення жирів, сприяє прискоренню метаболізму і підвищує засвоюваність поживних речовин в організмі.

Тож якщо ви ще цього не зробили, швидше вносьте помело у свій список маст-хев продуктів для дієти.

Допомагає протистояти інфекціям

Як і інші цитрусові, в помпельмусі міститься величезна кількість аскорбінової кислоти. Ця речовина, потрапляючи в організм, збільшує активність лейкоцитів і стимулює роботу надниркових залоз на вироблення особливого гормону інтерферону, що позитивно впливає на імунітет.

Тому регулярно вживаючи помело, ви забудете, що таке ГРВІ та інші прояви "витівок" вірусів і бактерій.

Рятує серце і судини

Завдяки особливому складу цей суперпродукт також корисний для тих, хто має проблеми із серцево-судинною системою або схильний до їхнього розвитку (наприклад, має місце спадковий фактор).

Так, помело сприяє зниженню рівня холестерину у крові, нормалізує тиск, а також знижує ризик утворення тромбів. Крім того, компоненти з його складу живлять стінки судин, роблячи їх еластичнішими і стійкішими до пошкоджень.

Табу для алергіків

Як вже мовилося, в помело міститься ударна доза аскорбінової кислоти, тому навіть невелика порція фрукта може спровокувати гостру реакцію імунітету в людей з алергією на вітамін С.

Крім того, через велику концентрацію кислот у цитрусі він протипоказаний людям із захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту (виразка, гастрит, панкреатит та ін.), особливо в період загострення.

Також з обережністю до його вживання варто ставитися при хворобах нирок і при цукровому діабеті.

Як вибрати помело

Як і багато інших фруктів, вибрати помело "на око" на завжди просто. Але тут є свої секрети.

Отже, шкірка цитруса має бути гладкою, блискучою, пружною на дотик і не мати жодних цяток чи плям. При цьому чим яскравіший аромат плоду, тим смачніша його м'якоть.

Також зверніть увагу на верхівку помело. Злегка притисніть її пальцем: якщо під ним відчувається м'якість – плід хороший, якщо легко продавлюється – швидше за все всередині фрукт почав псуватися.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим корисна хурма.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram