Постійне вживання кави позитивно впливає на склад мікробіому кишечника і дозволяє уникати деяких захворювань.

У цьому переконані вчені з х'юстонського Медичного коледжу Baylor. Вони розповіли про підсумки свого дослідження під час щорічних зборів американської колегії гастроентерологів.

Зазначається, що в науковій роботі взяли участь 34 людини, яким зробили скринінгову колоноскопію. Зокрема, у пацієнтів відібрали в загальному 97 зразків біопсії слизової оболонки товстої кишки з різних її сегментів.

Далі дослідники порівняли різноманітність і поширеність бактерій у тих, хто іноді або дуже часто (більше 82,9 міліграма на день) п’ють напої, які містять кофеїн. Водночас рівень вживання кави учасники наукового експерименту визначали самі, відповідні дані вказували в анкетах.

Названо ще одну корисну властивість кави inlviv.in.ua

За підсумками дослідження вчені встановили, що в бактеріальному складі практично не проявляється різниця від того, скільки людина випила кави. Проте у кавоманів в організмі виявилося більше протизапальних бактерій, аніж потенційно шкідливих.

Це й стало приводом для припущення, що часте вживання кави здатне позитивно впливати на мікрофлору кишечника й уникати низки захворювань.

Однак гастроентерологи все ж зазначають, що не варто пити каву натщесерце, окрім цього, надмірне вживання кофеїнового напою здатне призвести до ослаблення організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка Марія Бадалян повідомила, що пити каву на голодний шлунок — погана ідея, оскільки ця звичка може негативно відбитися на стані шлунково-кишкового тракту. Вона додала, що особливо небезпечний кави натщесерце для людей з жовчнокам'яної хворобою і гіпертоніків.

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