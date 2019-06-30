Краще не їсти! Експерти зі здорового харчування назвали три найшкідливіші сніданки

Експерти Національного дослідницького центру "Здорове харчування" назвали три продукти, від яких варто відмовитися під час сніданку.

Чому їх небажано їсти вранці, розповіла керівник центру Зінаїда Медведєва. Про це вона повідомила КП.

1. Соки

Їх часто хвалять за вітаміни, але проблема в тому, що з фруктів у соки потрапляють тільки сахароза і фруктоза. А ось клітковина, яка знижує солодке навантаження на наш організм, не потрапляє.

"Нещодавно були проведені дослідження, які показали: високе споживання фруктози і сахарози без клітковини може несприятливо змінювати рівень ліпідів в крові, негативно позначатися на чутливості до інсуліну (знижує її) і навіть провокувати цукровий діабет", – розповідає Зінаїда Медведєва.

Крім того, до більшості магазинних соків додається цукор, що ще більше збільшує їх шкоду для здоров'я. Є дані, що надлишок фруктози навіть підвищує ризик розвитку раку кишечника. Так що регулярно пити соки, особливо натщесерце – тобто вранці за сніданком, – лікарі і вчені не рекомендують.

сік pixabay.com

2. Круасани та інша випічка

Свіжі круасани або булочки на сніданок вважаються правилом хорошого тону в готелях. І до цього стандарту починають підтягуватися багато домашніх господинь. Однак сніданок, де основною стравою буде випічка, стоїть на другому місці в антирейтингу експертів зі здорового харчування.

"Проблема в тому, що ці борошняні вироби складаються з легкозасвоюваних вуглеводів, білого борошна і цукру, – нагадує Зінаїда Медведєва. – Це поєднання, при якому рівень цукру в крові різко підстрибує, а витрачається отримана енергія дуже швидко. Всього через півтори години, а то і раніше вам знову захочеться їсти".

До того ж такий сніданок дуже калорійний. Так що ви отримуєте цукровий удар, споживаєте велику кількість калорій, але не наїдаєтеся надовго.

круасан pixabay.com

3. Жирний сир

"Сир виробляється з молока, тому основна його складова – насичені жири і трансжири, що містяться в молоці й вершках, – розповідає Зінаїда Медведєва. – Доведено, що такий різновид жирів підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Тому небажано їсти сир на сніданок щодня".

Дослідження останніх років також показали, що часте вживання сиру підвищує ризик розвитку діабету другого типу і серцево-судинних захворювань за рахунок підвищеного вмісту жиру і солі. Знаменита дієта DASH, яка розроблена для запобігання гіпертонії, хвороб Альцгеймера і Паркінсона, рекомендує їсти сир раз на тиждень.

"Сир сам по собі не є шкідливим продуктом, якщо вживати його в розумних кількостях", – підкреслює Зінаїда Медведєва.

сири pixabay.com

Крім того, експерт радить утримуватися від постійного перекушування на ходу популярними, особливо у жіночої частини населення, глазурованими сирками. Це одночасно дуже солодка і жирна їжа, завдає подвійного удару по організму. Потрібно дуже велике фізичне навантаження, щоб мінімізувати несприятливі наслідки. А вам адже, швидше за все, цілий день сидіти в офісі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кардіологи шокували правдою про наслідки пропуску сніданку. Відповідні дані були отримані за підсумком дослідження, в якому брали участь 6 тисяч осіб.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся