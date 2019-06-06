До 7 кг на тиждень: названо смачну літню дієту

Для того, аби позбутися зайвих кілограмів, достатньо додати у раціон улюблену усіма ягоду — полуницю.
Принципами такого "полуничного" схуднення в блозі на OBOZREVATEL поділилася консультант зі здорового способу життя Ольга Фоміна.
Щоби схуднути без шкоди для здоров'я, варто дотримуватися таких правил:
1. Використовувати лише свіжу "домашню" полуницю або суницю, заморожена або теплична ягода не підходить.
2. З'їдати щодня по 1-1,5 кг полуниці без додавання цукру або меду. Цю кількість ділити на 5-6 порцій.
3. Під час полуничної дієти випивати не менше 1,5 літрів води.
4. Замінити кардіо- та силові вправи на плавання, розтяжку або піші прогулянки.
5. Дотримуватися ягідної дієти не більше 3 днів. Якщо є бажання продовжити — обов'язково треба додавати інші продукти у раціон, особливо рослинні жири.
Схуднення відбуватиметься значною мірою за рахунок очищення, тому може спостерігатися послаблення кишечника в ці дні.
полуниця
pixabay.com
Крім зниження ваги, можна отримати корисні бонуси у вигляді:
легкої витримки дієти;
позитивного впливу на організм;
профілактики захворювань серцево-судинної системи;
уповільнення процесів старіння;
покращення стану шкіри;
зменшення целюліту.
Як писав MedOboz, раніше дієтолог порадила замінити шкідливі продукти корисними, що допоможе зміцнити здоров'я, а також продовжити молодість і красу.
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