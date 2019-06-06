До 7 кг на тиждень: названо смачну літню дієту

Для того, аби позбутися зайвих кілограмів, достатньо додати у раціон улюблену усіма ягоду — полуницю.

Принципами такого "полуничного" схуднення в блозі на OBOZREVATEL поділилася консультант зі здорового способу життя Ольга Фоміна.

Щоби схуднути без шкоди для здоров'я, варто дотримуватися таких правил:

1. Використовувати лише свіжу "домашню" полуницю або суницю, заморожена або теплична ягода не підходить.

2. З'їдати щодня по 1-1,5 кг полуниці без додавання цукру або меду. Цю кількість ділити на 5-6 порцій.

3. Під час полуничної дієти випивати не менше 1,5 літрів води.

4. Замінити кардіо- та силові вправи на плавання, розтяжку або піші прогулянки.

5. Дотримуватися ягідної дієти не більше 3 днів. Якщо є бажання продовжити — обов'язково треба додавати інші продукти у раціон, особливо рослинні жири.

Схуднення відбуватиметься значною мірою за рахунок очищення, тому може спостерігатися послаблення кишечника в ці дні.

полуниця pixabay.com

Крім зниження ваги, можна отримати корисні бонуси у вигляді:

легкої витримки дієти;

позитивного впливу на організм;

профілактики захворювань серцево-судинної системи;

уповільнення процесів старіння;

покращення стану шкіри;

зменшення целюліту.

Як писав MedOboz, раніше дієтолог порадила замінити шкідливі продукти корисними, що допоможе зміцнити здоров'я, а також продовжити молодість і красу.

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