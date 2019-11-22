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/ Здорове харчування

Для серця й мозку: лікарка розповіла все про користь хурми

1.2т
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Завсідник зимової фруктової тарілки – хурма. Цей фрукт полюбився багатьом, незважаючи на властиву деяким його сортам терпкість.

Чим же корисна хурма, кому вона потрібна, а кому її варто обходити стороною? Відповіді на ці питання MedOboz дала терапевтка-гастроентерологиня Наталія Гордієнко.

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Корисна й смачна хурма

Корисна й смачна хурма

Tochka

Корисна для серця й кишечника

Цей яскравий зимовий фрукт містить практично весь набір вітамінів, які організм витрачає щодня, незалежно від сезону, і регулярно вимагає їхнього надходження. Так, у ньому є вітаміни А, С, Р, велика частина вітамінів групи В, а також такі необхідні нам речовини, як-от лимонна і яблучна кислоти, магній, калій, йод тощо.

Тому завдяки своєму складу хурма допомагає зберегти здоров'я серцево-судинної системи, сприяє зміцненню імунітету, а також нормалізує мікрофлору кишечника і захищає щитовидну залозу.

Кому особливо потрібна?

Як вже говорилося, в хурмі міститься ударна доза калію. А це означає, що вона особливо буде корисна тим, хто внаслідок певних станів організму змушений регулярно вживати сечогінні засоби (наприклад, під час деяких серцево-судинних захворювань). Ці медикаменти не тільки виводять із організму зайву рідину, а й вимивають потрібні йому речовини, зокрема і калій. Тому його поновлення вкрай важливе, і хурма з легкістю впорається з цією функцією. До того ж, вона сама собою має легкий сечогінний ефект, тому проблема набряків може зменшитися.

Також не варто нехтувати хурмою тим, чия робота пов'язана з постійними стресами і високими ментальними навантаженнями. Цей фрукт є потужним джерелом вітамінів групи В, потрібних, зокрема, для міцної і здорової нервової системи. Тому один плід на день вам просто необхідний для збереження гарного самопочуття.

Табу в разі цукрового діабету

Незважаючи на всю свою користь, хурма має низку протипоків.

Так, оскільки в ній міститься величезна кількість в'яжучих речовин, вона може нашкодити людям, які часто страждають від закрепів. З цієї ж причини потрібно давати плід з обережністю малюкам до трьох років, щоб не спровокувати непрохідність кишечника (цей стан доведеться лікувати вже в стаціонарі).

Також через сечогінну дію хурми бути обережними з нею варто і тим, кого турбують захворювання нирок і сечостатевої системи.

Категорично протипоказаний цей фрукт пацієнтам з цукровим діабетом, оскільки в ньому міститься велика кількість глюкози і сахарози.

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Краще їсти до вечора

Оскільки хурма відноситься до солодких фруктів, її варто вживати в першій половині дня. Саме тоді швидкість обміну речовин перебуває на піку і травна система може швидко впоратися з простими вуглеводами. Крім того, варто їсти цей плід або за пів години до їжі, або щонайменше через годину після, щоб не перевантажувати шлунково-кишковий тракт і не спровокувати діарею чи метеоризм.

Слушна порада наостанок

Якщо ви натрапили на дуже терпку хурму, не поспішайте її викидувати. Помістіть плід у морозилку на добу (щоб вона гарненько промерзла), а потім розморозьте. Після такої маніпуляції від терпкості не залишиться й сліду.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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