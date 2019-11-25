Для імунітету і травлення: названа головна користь мандаринів

Для багатьох прихід зимових холодів асоціюється з приємним ароматом мандаринів удома.

Ще б пак, адже починаючи з листопада і до стійких весняних "плюсів" цей солодкий фрукт є завсідником практично в кожному будинку. І не дарма, адже крім своїх смакових якостей, він має ще й масу корисних властивостей для організму.

Терапевт Наталя Гордієнко розповіла MedOboz, чому ж так корисні мандарини, скільки їх можна їсти на добу, а кому варто зовсім відмовитися від цього фрукта.

Смачні та корисні мандарини Bipbap

Головна зброя проти ГРВІ

Мандарини, як, втім, і інші цитрусові, відноситься до багатих джерел вітаміну С (тільки на відміну від більшості – солодкі й смачні). Саме тому ці фрукти незамінні в сезон простудних і вірусних захворювань, адже аскорбінова кислота сприяє виробленню в організмі особливих речовин, завдяки яким зміцнюються захисні сили організму.

Також є в мандаринах і вітамін D. Саме від його нестачі наш організм може страждати взимку через брак сонячного світла, що в першу чергу проявляється погіршенням настрою, негативними шкірними проявами і т.д.

Крім того, мандарини багаті вітамінами К, В1, В2, а також особливими ефірними маслами, які в сукупності позитивно впливають на еластичність судин. Так що порція цього фрукта в день допомагає запобігти серцево-судинним захворювання.

Допоможуть при хронічному бронхіті

Мандарини в зимовий час особливо потрібні тим, хто страждає зниженою функцією імунітету (як, наприклад, після перенесеної операції, ГРВІ та ін.), А також людям, які постійно відвідують місця масового скупчення людей (наприклад, школу, університет, користуються громадським транспортом і т.д.).

Варто до них бути більш прихильним і тим, у кого є схильність до розвитку атеросклерозу і підвищена крихкість судин. Так, завдяки наявності в складі глікозидів, цитрусові допомагають судинам очищатися і підвищують еластичність їх стінок.

А ще мандарини особливо корисні пацієнтам з хронічними захворюваннями органів дихання, оскільки містять в складі синефрин. Ця речовина позитивно впливає на бронхи, тому допомагає запобігти загостренню захворювань.

Табу алергікам і хворим на виразку шлунку

У мандаринах міститься висока порція аскорбінової кислоти. Тому навіть маленька часточка цього фрукта може спровокувати важку алергічну реакцію у людей з алергією на вітамін С.

Крім того, через наявність великої кількості кислот в складі плід може стати причиною болючих відчуттів у людей з підвищеною кислотністю шлунка, а також гастритом і виразкою, особливо в період загострення цих захворювань.

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Правила вживання

Дітям, незважаючи на їх любов до яскравих плодів, можна на добу давати не більше двох мандаринок. Все через вміст в фрукті великої кількості вітаміну С (вважається одним з найбільш високоаллергенних речовин) та інших кислот. Дорослим з цієї ж причини варто їсти не більше 4-6 штук в день.

Найбільш вдалий час для насолоди цим фруктом – за або через півгодини від основного прийому їжі (так ви зможете сповна почерпнути всі корисні речовини). Ну а якщо у вас на обід (сніданок або вечерю) важкі жирні страви, то закусивши їх мандаринкою ви допоможете шлунку швидше переварити з'їдене.

А ось натщесерце мандарини їсти не можна – знову ж, через високу концентрацію кислот в них. Інакше ласощі на голодний шлунок можуть спровокувати печію або метеоризм.

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