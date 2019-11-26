Діють як пилосос: названий топ-5 продуктів для очищення організму

Людський організм має природну систему детоксикації, щоб позбавлятися від токсинів, які він накопичує з їжі і навколишнього середовища.
Водночас медики і дієтологи сперечаються, чи достатньо цієї здатності на самоочищення і відновлення в умовах, коли ми щодня піддаємося впливу багатьох токсинів через погану екологію. Про це пише "АіФ-Україна".
Більшість все ж вважає, що "додаткова" допомога організму у вигляді великої кількості чистої води і певних продуктів харчування абсолютно необхідна. Тож лікарі назвали топ-5 натуральних продуктів для детоксикації, які можна використовувати у щоденному раціоні – це часник, яблука, капуста, овес і горіхи.
Лікарі назвали топ-5 натуральних продуктів для детоксикації
Ці продукти найефективніше допомагають очистити кров, не допускаючи застою і накопичення шкідливих речовин у ній.
Наприклад, часник, який всі звикли вживати як противірусний засіб, дуже корисний і для крові – завдяки аліцину в своєму складі, який позитивно впливає на білі кров'яні тільця. Крім цього, регулярне вживання часнику захистить від ризику виникнення інсульту та інфаркту. Також він допомагає виводити з крові нікотин, що дуже корисно для курців.
Часник виводить із крові нікотин, а яблука – солі важких металів
Найкращими сезонними фруктами для очищення крові вважаються яблука. Вони не тільки допомагають "звільняти" кров від токсинів, але й сприяють наповненню енергетичних сил. Пектин, який міститься у яблуках, виводить із крові солі важких металів, а клітковина руйнує жирові відкладення. Зазначається, що схожі властивості мають і груші.
Капуста виводить із кровоносної системи канцерогени
eda-land.ru
Ще до топу продуктів для детоксикації лікарі відносять капусту, яка вважається справжнім джерелом вітамінів A і C. Вони корисні для зміцнення імунітету й відновлення організму після хвороб. Ізотіоціанати, які входять до складу капустяних листочків, виводять із кровоносної системи канцерогени. До всього іншого капуста сприятливо впливає на органи шлунково-кишкового тракту, що зі свого боку теж позитивно впливає на очищенні крові.
Горіхи та овес допомагають нормалізувати рівень "поганого" холестерину і цукру в крові
Також фахівці радять додавати до раціону горіхи й овес (вівсяні пластівці чи висівки). Ці продукти містять корисні волокна клітковини, які зменшують в організмі кількість жиру та хімічних сполук. Крім цього, вони нормалізувати рівень "поганого" холестерину і цукру в крові.
Як писав OBOZREVATEL, відома дієтологиня Олена Кален стверджує, що вживання води з лимоном сприяє зниженню ваги і взагалі приносить багато користі організму. За її словами, лимонну воду слід пити по склянці щоранку.
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