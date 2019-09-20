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/ Здорове харчування

Дівчина через страх їсть тільки бутерброди: фото після "дієти"

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В Англії 29-річна Ейпріл Гріффітс розповіла, що майже все життя харчується тільки бутербродами з сиром через фобії.

Дівчина поділилася, що страх перед їжею у неї з'явився ще в дитинстві, пише Daily Mirror.

"Коли я намагаюся спробувати щось нове, у мене починається панічна атака. Все тіло трясе, і я страшенно нервую", – повідомила англійка.

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Дівчина зазначає, що перед укусом вона боїться вдавитися. Жінка намагалася їсти рис, макарони і овочі, але кожен раз її нудить через "неприємну" консистенцію.

При цьому лікарі не знайшли у Гріффітс жодних відхилень в організмі.

"Мені так набридли бутерброди з сиром, але жодне лікування не допомагає. Я не можу подолати цей страх. Єдине, що я можу їсти крім сиру і хліба – це чіпси. Мені подобаються ті, що зі смаком сиру і цибулі, з креветками і зі сметаною", – поділилася вона.

Також вона кожен день випиває три великі пачки апельсинового соку.

Ейпріл Гріффітс

Ейпріл Гріффітс

Daily Mirror

Ейпріл Гріффітс

Ейпріл Гріффітс

Daily Mirror

Ейпріл Гріффітс

Ейпріл Гріффітс

Daily Mirror

Ейпріл Гріффітс у дитинстві

Ейпріл Гріффітс у дитинстві

Daily Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розвінчала популярний міф про їжу.

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Місце
Англія
Теги
їжа харчування здоров'я медицина
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