Дівчина через страх їсть тільки бутерброди: фото після "дієти"

В Англії 29-річна Ейпріл Гріффітс розповіла, що майже все життя харчується тільки бутербродами з сиром через фобії.

Дівчина поділилася, що страх перед їжею у неї з'явився ще в дитинстві, пише Daily Mirror.

"Коли я намагаюся спробувати щось нове, у мене починається панічна атака. Все тіло трясе, і я страшенно нервую", – повідомила англійка.

Дівчина зазначає, що перед укусом вона боїться вдавитися. Жінка намагалася їсти рис, макарони і овочі, але кожен раз її нудить через "неприємну" консистенцію.

При цьому лікарі не знайшли у Гріффітс жодних відхилень в організмі.

"Мені так набридли бутерброди з сиром, але жодне лікування не допомагає. Я не можу подолати цей страх. Єдине, що я можу їсти крім сиру і хліба – це чіпси. Мені подобаються ті, що зі смаком сиру і цибулі, з креветками і зі сметаною", – поділилася вона.

Також вона кожен день випиває три великі пачки апельсинового соку.

Ейпріл Гріффітс Daily Mirror

Ейпріл Гріффітс Daily Mirror

Ейпріл Гріффітс Daily Mirror

Ейпріл Гріффітс у дитинстві Daily Mirror

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