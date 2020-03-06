У яблучній шкірці міститься багато вітамінів і потрібних організму мікроелементів, але це не єдина причина, через яку ці фрукти краще їсти саме неочищеними.

У цьому переконує лікарка-дієтологиня Ірина Лизун. Про те, як витягти з цих фруктів максимальну користь і водночас обійтися без побічних ефектів, вона розповіла "Радіо Sputnik".

За її словами, кожна людина щодня повинна з'їдати хоча б одне яблуко. Оскільки це унікальний фрукт, який стимулює роботу шлунково-кишкового тракту і допомагає організму самостійно очищатися, що в підсумку дозволяє зберегти молодість на довгі роки.

Дієтологиня розповіла, чому яблука краще їсти неочищеними

Лизун зазначила, що харчові волокна, які містяться в шкірці яблук, сприяють тому, щоб в організмі нічого не застоювалося. А другою їхньою функцією є так зване підживлення мікрофлори.

"Шкірку ми повністю не перетравимо, її "доїдять" бактерії, які в процесі поглинання виділяють багато корисного для нашого організму", – пояснила дієтологиня.

Яблука очищають і омолоджують організм

Водночас вона зазначила, що в деяких випадках корисні властивості яблучної шкірки можуть викликати сумніви. Це стосується тих фруктів, які для кращого збереження і надання їм привабливішого вигляду обробили воском.

"Цей віск, звичайно, харчовий. Та краще промити фрукт теплою водою і потерти рушником. Адже іноді віск може дати алергічну реакцію або висип. Якщо помітили за собою подібне, то в такому випадку варто чистити яблука перед вживанням", – уточнила Ірина Лизун.

Іноді яблука варто їсти і без шкірки

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома дієтологиня Олена Кален стверджує, що вживання води з лимоном сприяє зниженню ваги й узагалі приносить багато користі організму.

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