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/ Здорове харчування

Дієтологиня назвала причини спонтанного головного болю

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Голод та спрага можуть бути причиною частих головних болів у людини.

Про це в телеграм-каналі повідомила лікарка-дієтологиня Вікторія Кляуз.

Медикиня пояснила, що люди часто в процесі роботи пропускають обід, а після відчувають головний біль.

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"Ідеальний варіант – перерватися і повноцінно поїсти. Але багато хто говорить "мозку потрібна глюкоза", не відриваючись від роботи, п'ють каву з шоколадкою. Так, тіло отримає глюкозу, у великому обсязі. Але вистачить такого перекусу ненадовго і через 40-60 хвилин знову буде дискомфорт. Якщо такі перекуси витісняють повноцінні прийоми їжі, то зайва вага або захворювання шлунково-кишкового тракту гарантовані", – попередила вона.

Також Кляуз зазначає, що легка ступінь зневоднення може бути причиною головного болю.

"У багатьох ранок починається з чашки кави, а далі – до обіду, іноді і до вечері, воду ніхто не п'є і "не ходить в туалет". А при появі головного болю "звалюють" все на втому. Дстаточно випити склянку води і простежити за собою. І якщо ж полегшення настало, то це якраз варіант головного болю від зневоднення. Не варто відразу ж "вливати" в себе півлітра, так це може викликати нудоту або блювоту. Досить просто не забувати пити воду протягом дня", – розповіла дієтологиня.

Головний біль

Головний біль

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня знайшла несподіваний порятунок від обжерливості.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
хвороба дієтолог медицина
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