Стереотипи, пов'язані з їжею, є однією з головних психологічних причин зайвої ваги.
Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, є дуже багато сімей, в яких процес харчування зведений у культ.
"Однією з основних психологічних причин зайвої ваги є стереотипи, пов'язані з їжею", – написала вона.
Дієтологиня назвала популярну причину зайвої ваги
Дієтологиня додала, що в сім'ях, де харчування стає цілим культом, часто спостерігаються такі проблеми у декількох поколінь. Але у спадок передається саме певний стереотип, а не зайві кілограми.
Фус склала список речей, характерних для таких сімей:
Їжа має особливе значення.
Створюються цілі ритуали, пов'язані з харчуванням. Можливість обговорити важливі теми і отримати духовну близькість з'являється тільки під час їжі.
У таких сім'ях присутнє правило "чистих тарілок" і їжу не можна викидати.
А дитина з раннього віку звикає до того, що вона повинна бути нагодованою, незалежно від бажань чи потреб.
Однією з основних психологічних причин зайвої ваги є стереотипи пов'язані з їжею і харчуванням. ⠀ Існує досить велика кількість сімей, в яких їжа і прийняття їжі зведені в культ. У таких сім'ях можна спостерігати проблеми із зайвою вагою в декількох поколіннях. Варто врахувати, що у спадок передається певний стереотип харчової поведінки, а не зайві кілограми. ⠀ Які відносини з їжею в таких сім'ях? ⠀ 🍩 Їжа має особливе значення в таких сім'ях. ⠀ 🍩 Створюються цілі ритуали пов'язані з прийомами їжі, можливість обговорити важливі теми і отримати душевну близькість з'являється тільки під час прийому їжі. ⠀ 🍩 У таких сім'ях присутній правило "чистих тарілок" і їду не можна викидати. ⠀ 🍩С дитинства дитина звикла до того, що він повинен бути нагодований незалежно від його бажань чи потреб. ⠀ Проаналізуйте свої відносини з їжею, пишіть в коментарях, які є традиції прийому їжі у Вашій семье😊
Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня Олена Кален попередила, що найголовнішою звичкою, яка заважає скинути вагу, є поспіх під час прийому їжі. Швидкі сніданки, обіди та вечері сприяють переїданню.
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