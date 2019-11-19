Стереотипи, пов'язані з їжею, є однією з головних психологічних причин зайвої ваги.

Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, є дуже багато сімей, в яких процес харчування зведений у культ.

"Однією з основних психологічних причин зайвої ваги є стереотипи, пов'язані з їжею", – написала вона.

Дієтологиня назвала популярну причину зайвої ваги

Дієтологиня додала, що в сім'ях, де харчування стає цілим культом, часто спостерігаються такі проблеми у декількох поколінь. Але у спадок передається саме певний стереотип, а не зайві кілограми.

Фус склала список речей, характерних для таких сімей:

Їжа має особливе значення.

Створюються цілі ритуали, пов'язані з харчуванням. Можливість обговорити важливі теми і отримати духовну близькість з'являється тільки під час їжі.

У таких сім'ях присутнє правило "чистих тарілок" і їжу не можна викидати.

А дитина з раннього віку звикає до того, що вона повинна бути нагодованою, незалежно від бажань чи потреб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня Олена Кален попередила, що найголовнішою звичкою, яка заважає скинути вагу, є поспіх під час прийому їжі. Швидкі сніданки, обіди та вечері сприяють переїданню.

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