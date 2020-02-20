Дієтологи назвали продукти, які категорично не можна їсти сирими

Квасолю, сосиски, свиняче м'ясо і дикорослі гриби заборонено вживати в їжу в сирому вигляді.

Дієтологи відзначили, що багато продуктів сирому вигляді корисні, але тільки не вище перераховані, передає "Медікфорум".

Так в квасолі містяться білки лектини, які негативно впливають на організм і можуть провокувати запалення, аутоімунні реакції. Великої шкоди квасоля в сирому вигляді може завдати людям, що мають порушення щитовидної залози, артрит, діабет, хвороби серця, цистит і зайву вагу.

Квасоля

Ніколи не можна вживати в сирому вигляді сосиски і сардельки з магазину. Такий продукт може містити лістерії і кишкову паличку. А сира свинина може містити в собі паразитів – трихінельозу, свинячого ціп'яка, спровокувавши ряд важких симптомів, від нудоти до судом, аж до смерті.

Сирі баклажани мають алергічний ефект. При цьому овоч містить шкідливий токсин соланін.

Баклажани

Дієтологи також заборонили вживати ядра і насіння абрикосів, персиків, яблук і груш, в яких міститься речовина, здатна перетворюватися в ціанід.

А в касторових бобах є речовина з розряду лектинів – рицин. Він може привести до найсильнішого отруєння.

Клітинна будова грибів в сирому вигляді призводить до проблем з травленням. Крім того, в грибах міститься токсична речовина агарітін, яка руйнується тільки при готуванні.

Гриб

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий дієтолог Деріл Джоффрі порадив утримуватися від перекусів бананами з ранку на порожній шлунок.

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