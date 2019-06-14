Дієтолог пояснила, кому не можна пити молоко

Молоко може не тільки принести користь здоров'ю, але і нашкодити, тому деяким людям варто обмежити або навіть повністю припинити його вживання.
Дієтолог Аліна Комісарова в своєму Instagram розповіла, в яких випадках доводиться коригувати свій раціон.
Непереносимість лактози
Підтверджується шляхом генетичного аналізу: якщо виявлена лактазна недостатність, треба виключити молочні продукти і стежити за самопочуттям, пізніше їх можна вводити поступово і в невеликих кількостях.
Алергія на білки коров'ячого молока
Встановлюється виміром рівня специфічних антитіл класу IgE, виключаються всі молочні продукти.
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Діти до року
Через недостатність ферменту малюку краще не давати ні коров'яче, ні козяче молоко.
Індивідуальні відчуття при хворобах шлунково-кишкового тракту
Часто вживання цього напою може викликати біль, наприклад, при гастриті.
Також фахівець підкреслила, що при відмові від молока без наявності вищеперерахованих причин краще проконсультуватися з лікарем і закликала не виключати продукт:
якщо ви його любите і вам комфортно;
при гіпотиреозі ;
з метою схуднути.
Ставте лайк, щоб не втратити мене з стрічки ❤️ Люди свідомо відмовляються від молочних продуктів на користь рослинних, навіть якщо їх люблять, просто з-за моди. І це неправильно! Але є групи людей, яким молочні продукти краще обмежити або не вживати зовсім. ✅Непереносімость лактози. І не просто "мені так здається", а підтверджена генетичною аналізом. Генотип Т / Т, С / Т - норма, генотип С / С - лактазная недостатність. Після постановки діагнозу ми виключаємо молочні продукти і стежимо за самопочуттям, потім, можна поступово вводити в невеликих кількостях кисломолочні продукти. ✅Аллергія до білків коров'ячого молока. Визначаємо рівень специфічних антитіл класу IgE. Тут потрібно виключення всіх молочних продуктів з коров'ячого молока. ✅Деті до року. Їм краще не давати ні коров'яче, ні козяче молоко через недостатність ферменту. Тут хочу обмовитися, що мене догодовували в дитинстві козячим молоком, але на сьогоднішній день така тактика не рекомендується. ✅Індівідуальние відчуття (болі) при хворобах шлунково-кишкового тракту. Досить часто молочні продукти, особливо кислі, можуть викликати болі при гастриті, наприклад. Ведіть харчовий щоденник, відзначайте реакцію. Якщо погано - виключайте. ✅Лічний вибір. Якщо ви вирішили, що не подобаються молоко, що від нього у вас акне / здуття / печія і тд, спробуйте спочатку скоротити кількість і вже потім виключати. І не забудьте проконсультуватися з лікарем з приводу того, де брати кальцій. ❗️Пожалуйста, НЕ ТРЕБА виключати молочні продукти: 🔹еслі ви їх любите і вам комфортно 🔹прі інсулінорезистентності / діабеті 🔹прі гіпотиреозі, аутоімунному / детокс протоколі та інших вигаданих системах харчування 🔹чтоби схуднути Слухайте свій організм! Вам вирішувати, що вам є. Головне не нашкодити. ❤️А ви їсте молочні продукти?
Раніше MedObobz повідомляв, що в продуктах харчування, серед яких молоко, виявлені небезпечні для здоров'я речовини.
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