Дієтолог пояснила, кому не можна пити молоко

Молоко може не тільки принести користь здоров'ю, але і нашкодити, тому деяким людям варто обмежити або навіть повністю припинити його вживання.

Дієтолог Аліна Комісарова в своєму Instagram розповіла, в яких випадках доводиться коригувати свій раціон.

Непереносимість лактози

Підтверджується шляхом генетичного аналізу: якщо виявлена лактазна недостатність, треба виключити молочні продукти і стежити за самопочуттям, пізніше їх можна вводити поступово і в невеликих кількостях.

Алергія на білки коров'ячого молока

Встановлюється виміром рівня специфічних антитіл класу IgE, виключаються всі молочні продукти.

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Діти до року

Через недостатність ферменту малюку краще не давати ні коров'яче, ні козяче молоко.

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Часто вживання цього напою може викликати біль, наприклад, при гастриті.

Також фахівець підкреслила, що при відмові від молока без наявності вищеперерахованих причин краще проконсультуватися з лікарем і закликала не виключати продукт:

якщо ви його любите і вам комфортно;

при інсулінорезистентності/діабеті ;

при гіпотиреозі ;

з метою схуднути.

Раніше MedObobz повідомляв, що в продуктах харчування, серед яких молоко, виявлені небезпечні для здоров'я речовини.

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