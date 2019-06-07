Дієтолог розвіяв міфи про "чисте харчування". Його суть, користь і поради

Останнім часом все більше людей переходять на "чисте харчування", відмовляються від переробленої їжі, щоб поліпшити своє здоров'я і самопочуття.

Про це розповів дієтолог із докторським ступенем, автор кількох книг про чисте харчування Венді Базіліан, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що на даний момент чисте харчування найширше використовується в США в якості способу схуднення. Хоча воно не є дієтою, передбачає цілісний перехід на іншу систему вибору продуктів.

Популярність чистого харчування обумовлена останніми дослідженнями, які знайшли зв'язок між вживанням перероблених продуктів з ростом ризиків раку, ранньою смертю, ожирінням.

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Так, багато хто починає харчуватися продуктами, які пройшли якомога менше обробки, зберегли максимум вітамінів і мікроелементів, не мають консервантів і довгого терміну зберігання, солі, жиру, цукру, хімії (барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів і т.п.).

Немає суворих правил, як слідувати системі чистого харчування, оскільки вона передбачає постійний пошук найкращих варіантів і навчання. Це не дієта, оскільки метою є не зменшення ваги, а поліпшення стану здоров'я (хоча зайва вага теж часто йде через відмову від шкідливих продуктів).

Раціон може змінюватися в залежності від інших факторів, - таких як харчова переносимість окремих продуктів, вегетаріанство, веганство, тощо.

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Дієтолог пропонує не робити з чистого харчування культ, не засуджувати людей, які їдять іншу їжу, не виділяти серед їжі "брудну", а сприймати натуральні продукти більш просто, думати про чисту їжу як про просту, знайому і реальну.

Під час покупок радять вибирати продукти, в яких якомога менше складових в складі, оскільки в ідеалі там повинен бути тільки один інгредієнт.

Бажано повністю виключити сильно перероблені продукти на зразок борошна, цукру або консервації, зробити упор на корисних жирах (авокадо, оливки), органічних молочних продуктах, домашніх яйцях і м'ясу (щоб уникнути консервантів, гормонів та антибіотиків, які використовують на виробництвах).

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Серед рослинних білків також надзвичайно корисні горіхи, насіння, горох, квасоля.

Починати краще з малого, - замінити тарілки з цукерками і закусками на тарілки з фруктами, переставити натуральні продукти поближче в холодильнику, сховавши з очей оброблені, і, перш за все, зберігати позитивний настрій.

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