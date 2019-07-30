Дієтолог розповіла, як зменшити калорійність улюблених страв

Смачні, але далеко не корисні продукти з ресторанного меню, можна замінити здоровою альтернативою.

Дієтолог Альбіна Коміссарова на сторінці в Insragram перерахувала найпоширеніші страви і напої, в яких можна зменшити калорії.

За її словами, смакові якості від цього не постраждають, а фігура і самопочуття тільки виграють.

Біг тейсті Gotovite

Біг тейсті - всіма улюблений бургер містить багато жирів і в принципі не є здоровою їжею. Його можна замінити на Грік мак або Паніні Тоскана, якщо прибрати соус і сир, наприклад, то вийде корж з м'ясом і овочами.

Какао Несквік. Дуже часто дають дітям в якості "корисного" сніданку, але виявляється на 1 склянку з молоком вже міститься 3 чайні ложки цукру. Варіть класичний какао на молоці і контролюйте кількість цукру самостійно.

Класичний чізкейк. Дуже смачно, але досить жирно. Можна замінити на домашню альтернативу без додавання масла в основу і з заміною частини сиру на йогурт.

Фруктові смузі. Має місце бути, якщо немає можливості поїсти, або потрібно швидко відновити сили, або ви/дитина по-іншому не їсте фрукти. Однак це все одно велика кількість фруктози.

Замінюйте частину фруктів на овочі/зелень, вибирайте легку основу вода/кефір/нежирне молоко, робіть густий смузі, щоб зберегти цілісні шматочки.

Запечені роли і в клярі. В них велика кількість соусу і сиру. Можна замінити на роли з водоростями, овочами і рибою.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог пояснила шкоду зеленого і чорного чаю і розповіла, як їх пити правильно.

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