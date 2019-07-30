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/ Здорове харчування

Дієтолог розповіла, як зменшити калорійність улюблених страв

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Смачні, але далеко не корисні продукти з ресторанного меню, можна замінити здоровою альтернативою.

Дієтолог Альбіна Коміссарова на сторінці в Insragram перерахувала найпоширеніші страви і напої, в яких можна зменшити калорії.

За її словами, смакові якості від цього не постраждають, а фігура і самопочуття тільки виграють.

Біг тейсті

Біг тейсті

Gotovite

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Дієтолог назвала причини "нічного жору"

  • Біг тейсті - всіма улюблений бургер містить багато жирів і в принципі не є здоровою їжею. Його можна замінити на Грік мак або Паніні Тоскана, якщо прибрати соус і сир, наприклад, то вийде корж з м'ясом і овочами.

  • Какао Несквік. Дуже часто дають дітям в якості "корисного" сніданку, але виявляється на 1 склянку з молоком вже міститься 3 чайні ложки цукру. Варіть класичний какао на молоці і контролюйте кількість цукру самостійно.

  • Класичний чізкейк. Дуже смачно, але досить жирно. Можна замінити на домашню альтернативу без додавання масла в основу і з заміною частини сиру на йогурт.

  • Фруктові смузі. Має місце бути, якщо немає можливості поїсти, або потрібно швидко відновити сили, або ви/дитина по-іншому не їсте фрукти. Однак це все одно велика кількість фруктози.

  • Замінюйте частину фруктів на овочі/зелень, вибирайте легку основу вода/кефір/нежирне молоко, робіть густий смузі, щоб зберегти цілісні шматочки.

  • Запечені роли і в клярі. В них велика кількість соусу і сиру. Можна замінити на роли з водоростями, овочами і рибою.

Ставте лайк, щоб не втратити мене з ленти❤️ Сьогодні я продовжую вашу улюблену рубрику про більш здорові заміни, які допоможуть вам замінити калорії, при цьому не відмовляючись від улюблених страв. Поїхали! ❌Біг тейсті всіма улюблений бургер містить багато жирів і в принципі не є здоровою їжею, але іноді ми потрапляємо в Макдональдс і що вибрати, ситніше яблучних часточок? ✅Грік Мак або Паніні Тоскана, якщо прибрати соус і сир, наприклад, то вийде коржик з м'ясом і овочами. Цілком має місце бути. ❌Какао несквик. Дуже часто дають дітям в якості "корисного" сніданку, але виявляється на 1 склянку з молоком вже міститься 3 чайні ложки цукру. ✅Варіте класичний какао на молоці і контролюйте кількість цукру самостійно. ❌Классіческій чізкейк. Дуже смачно, але досить жирно. Нещодавно я показувала домашню альтернативу без додавання масла в основу і з заміною частини сиру на йогурт. ✅Хорошая сирна запіканка з гладкою текстурою і ягодами буде не гірше чизкейка. ❌Фруктовие смузі. Мені не зрозуміло повальне захоплення ними. Має місце бути, якщо немає можливості поїсти, або потрібно швидко відновити сили, або ви / дитина по-іншому не їсте фрукти. Однак це все одно велика кількість фруктози разом. ✅Заменяйте частина фруктів на овочі / зелень, вибирайте легку основу вода / кефір / нежирне молоко, робіть густий смузі, щоб зберегти цілісні шматочки. ❌Запечённие роли і в клярі. Опустимо те, що в рис додають цукор, але роли в клярі і з великою кількістю соусу або сиру - не найкращий варіант. ✅А ось роли з водоростями, овочами і рибою - відмінний варіант повноцінного прийому їжі. UPD: Ніяких проблем в сирі немає! Я просто розповідаю, як без особливої втрати смаку можна заощадити калорії Як ви зрозуміли, не обов'язково відмовлятися від улюблених страв. Здорове харчування - це завжди вибір! ❤️А що з представлених в каруселі страв ви любите?

Публікація від Дієтолог, Альбіна Коміссарова (@doctor_komissarova)

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог пояснила шкоду зеленого і чорного чаю і розповіла, як їх пити правильно.

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