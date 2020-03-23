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/ Здорове харчування

Дієтолог розповіла, як відучити себе від солодкого

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Нинішні модні віяння в харчуванні вимагають відмови від солодкого – цілком і повністю, без компромісів. Мовляв, цукор і його замінники шкідливі не тільки для фігури, але і негативно впливають на всі процеси організмі.

Але далеко не кожному під силу взяти і відмовитися від улюблених десертів або як мінімум чаю з підсолоджувачем. Дієтологиня Альбіна Коміссарова рекомендує підходити до вирішення цього питання розмірено і поступово.

"Не чекайте супер-секрету, є кілька правил, які допоможуть знизити споживання цукру особисто вами", – пише експертка.

Найпростіше, але ефективне правило, за її словами - не купувати солодке додому. Якщо вдома немає нічого, не факт, звичайно, що ви не підете в магазин поруч з домом, але спокус все ж менше.Не забирайте відразу цукор повністю з життя, це важко для вас. Для початку заберіть солодкі напої або їжте солодке один раз в день і щось одне. "Не один торт, мої хитрі, а один шматочок або одну цукерку", - уточнила дієтолог.Робіть заміни, наприклад, смачні покупні мюслі з купою цукру на домашню гранолу, або магазинний йогурт з добавками на білий йогурт з фруктами, доданими вами вдома.

Не мучте себе строгими відмовами

Не мучте себе строгими відмовами

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Не забороняйте собі солодке. "На жаль, сучасний модний світ диктує нам повну відмову від цукру. Почуття провини змушує нас обмежувати його повністю, потім зрив, знову обмеження і так до нескінченності. Нехай краще буде одна цукерка кожен день, ніж плитка відразу раз в тиждень", – радить лікарка.Готуйте самі. Вчіться і пробуйте нове, разом з сім'єю. Зробіть сирники або пиріг, де ви бачите скільки цукру ви кладете. "Ви зрозумієте, що вам смачно і так", – говорить Коміссарова.Не заїдайте емоції. "Заведіть щоденник – він допомагає зрозуміти, коли і чому ви їсте солодке, відстежте: сумно вам або нудно, зліться або радієте. Вчіться отримувати емоції не з їжі", – підсумувала експертка.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Дієти та фітнес
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