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/ Здорове харчування

Дієтолог розповіла, як прибрати жир внизу живота

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Правильне харчування і спортивні вправи допоможуть дівчатам позбутися зайвого жиру внизу живота.

Про це в Instagram повідомила фітнес-блогерка й експертка зі схуднення Ірина Кайданович.

Вона розповіла, що в раціоні харчування необхідно прибрати шкідливі продукти. Також потрібно скоротити наполовину порції їжі. При цьому необхідно вживати близько 50% сирої їжі.

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Щоб зменшити жир внизу живота потрібно робити кардіо тренування з ранку натщесерце. Кайданович зазначила, що можна почати з 15 хвилин швидкої ходьби і поступово переходити на біг.

Зменшити жир також допоможуть вправи на прес. Адже вправи для пресу прискорюють кровообіг, що сприяє схудненню. При цьому це теж краще робити натщесерце після ранкової пробіжки.

Також сприяє спалюванню жиру процедура під назвою вакуум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розповіла, що схуднення на 3 кілограми за тиждень є шкідливим для здоров'я і викликає надалі зворотний ефект, тому позбуватися від зайвої ваги потрібно повільніше.

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диета дієтолог схуднення
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