Алкоголь при дієті: лікар назвала користь і шкоду

Людям, які стежать за своєю фігурою, слід повністю відмовитися від вживання міцних алкогольних напоїв.
Про це розповіла в ефірі ObozTV дієтолог Анна Галіцина. При цьому, за словами експерта, алкоголь у невеликій кількості може бути корисним для організму.
"У будь-якому випадку, алкоголь – це інтоксикація, отруєння організму. Отрута в невеликій кількості може бути корисною, у великій кількості вона шкодить і вбиває нас. Відповідно, якщо випита за обідом чарочка коньяку для вікової людини розширить їй судини, і вона відчує себе краще, то чом би й ні – це невелике тренування судинної системи. Це ми можемо собі дозволити", – зазначила Галіцина.
"З точки зору дієтології, якщо людина стежить за своїми формами, міцного алкоголю я їй не можу рекомендувати. Келих сухого вина – це цілком припустимо", – розповіла вона.
Як зазначила дієтолог, алкоголь завжди викликає апетит: "Якщо ви здатні впоратись зі своїми поривами підвищення апетиту, якщо не будете зловживати закускою... Закушувати все ж варто, сухе вино підвищує рівень кислотності в шлунку. Але в помірній кількості все корисно і прийнятно".
Галіцина також висловила думку, що в Україні рівень вживання алкоголю йде на спад і люди стали більш уважні до свого здоров'я.
lmbd.ru
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