Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Дієтологиня розповіла, чим небезпечні курячі яйця

1.1т Читати матеріал російською

Курячі яйця можуть завдати шкоди здоров'ю, якщо у людини є алергія на курячий білок у важкій формі.

Дієтологиня зазначила, що яйця належать до високоаллергенних продуктів, пише "АіФ".

Лікар попередила, що яйця не варто вживати при підвищеному холестерині.

Новини
Як правильно пити воду: дієтологиня дала поради

"На здорову людину яйце не чинить якоїсь негативної дії, оскільки лецитин не дає осідати холестерину на стінках судин, але хворій людині жовток яйця вже потрібно вживати вкрай акуратно", – пояснила дієтологиня.

Також яйця становлять небезпеку і для людей, які страждають від діабету. Пацієнтам із загостреним панкреатитом, захворюваннями печінки або жовчного міхура також потрібно вживати яйця в помірній кількості.

Крім того, варто обмежити споживання яєць дітям у віці до року. А здоровій дорослій людині краще з'їдати за один раз не більше одного жовтка і трьох білків.

Курячі яйця

Курячі яйця

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня розвінчала міф про продукти, які спалюють жир.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Теги
диета дієтолог їжа харчування продукти медицина здоров'я алергія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини