Дієтологиня розповіла, чим небезпечні курячі яйця

Курячі яйця можуть завдати шкоди здоров'ю, якщо у людини є алергія на курячий білок у важкій формі.

Дієтологиня зазначила, що яйця належать до високоаллергенних продуктів, пише "АіФ".

Лікар попередила, що яйця не варто вживати при підвищеному холестерині.

"На здорову людину яйце не чинить якоїсь негативної дії, оскільки лецитин не дає осідати холестерину на стінках судин, але хворій людині жовток яйця вже потрібно вживати вкрай акуратно", – пояснила дієтологиня.

Також яйця становлять небезпеку і для людей, які страждають від діабету. Пацієнтам із загостреним панкреатитом, захворюваннями печінки або жовчного міхура також потрібно вживати яйця в помірній кількості.

Крім того, варто обмежити споживання яєць дітям у віці до року. А здоровій дорослій людині краще з'їдати за один раз не більше одного жовтка і трьох білків.

Курячі яйця

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