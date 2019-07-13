Дієтолог розкрила небезпеку пропуску сніданку

Сніданок не можна пропускати, оскільки його відсутність загрожує розвитком гастриту.

Як розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram, оптимальний час для першого прийому їжі - від 7 до 9 ранку.

"Коли ми вранці прокидаємося, починаємо рухатися, рівень глюкози в крові знижується. Щоб поповнити її запаси, організм починає брати глюкозу з внутрішніх органів. У цей момент з'являється втома, сонливість і думка про те, що врятувати може тільки каву. Так, це працює , але недовго - хвилин 40. Кава натщесерце подразнює стінки шлунка, що в подальшому може призвести до гастриту. А також підвищує апетит", - розповіла вона.

"Сніданок нам просто необхідний. Він дає нашому тілу поживні речовини і вітаміни, які підтримують нормальний обмін речовин. Чашка кави або чаю нормальним сніданком не вважаються. Вони можуть бути присутніми в раціоні тільки в супроводі повноцінної їжі. Поїсти потрібно так, щоб відчуття ситості підтримувалося 3-4 години", - зазначила Фус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, як вживання літніх фруктів в необмежених кількостях може привести до набору зайвої ваги.

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