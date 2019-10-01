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/ Здорове харчування

Лікар пояснила, чому дієти і спорт не допомагають у схудненні

1.3т Читати матеріал російською

Дієтолог Світлана Фус пояснила, чому не можна схуднути, сидячи на дієті і не займаючись спортом.

У своєму Instagrame вона пояснила, що навіть для схуднення організму потрібна енергія, яка береться з їжі.

"Наприклад, з'їдаючи два яблука в день, ви не отримаєте достатньої кількості енергії і втратите не жир, а м'язи. Крім того, організм витрачає багато енергії на підтримку м'язів, і якщо ви їх не задієте, вони поступово зменшуються. Ті, хто коли- небудь ламав руку чи ногу, після зняття гіпсу могли помітити, що зламана кінцівка стала худіша за здорову – вона не працювала, і м'язи атрофувалися", – пояснила вона.

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Фус наголосила, що чим більше у тілі м'язів, тим швидше проходить процес схуднення.

"Відповідно, якщо їх мало, обмін речовин сповільнюється і вам стає складніше це зробити", – додала дієтолог.

Правильне харчування

Правильне харчування

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Світлана Фус розповіла, що при схудненні можна пити чисту каву без будь-яких добавок, оскільки напій не сприяє набору зайвої ваги.

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Особа
Світлана Фус
Теги
диета дієтолог харчування здоров'я
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