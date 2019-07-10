Дієтолог назвала цілющі властивості популярної літньої ягоди

Сироп з ягід малини покращує смак мікстур і є відмінним потогінним засобом.

Про це в Instagram розповіла відомий дієтолог Світлана Фус.

"Під час застуди краще буде, якщо ви заллєте теплою водою попередньо заморожені ягоди, такий напій буде набагато корисніше", – зазначила вона.

При цьому Фус додала, що потрібно з обережністю потрібно ставитися до малині при сечокам'яній хворобі і подагрі, так як в ягодах містяться солі сечової і щавлевої кислот.

Дієтолог назвала основні корисні властивості малини:

ягоди містять невелику кількість глюкози, тому вони відмінний компонент для різноманітності меню

містить саліцилову кислоту (діюча речовина аспірину) - гарне жарознижуючий засіб без побічних ефектів

до складу входять: аскорбінова кислота, (бета-каротин) провітамін А, рутин, які зміцнюють стінки судин, підвищують імунітет

кумарин викликає здатність малини нормалізувати згортання крові

найбільшою харчовою цінністю володіють свіжі ягоди

"Тому встигніть заморозити малину, щоб взимку поповнювати свій організм корисними речовинами", – підкреслила вона.

малина

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Світлана Фус розповіла про основну причину зриву під час дієти.

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