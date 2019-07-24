Дієтолог назвала самий здоровий і популярний овоч

Огірок - це один із самих здорових і популярних овочів. До його складу входять різні мінеральні речовини, вітаміни і антиоксиданти.

Про його користь розповіла відомий дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.

"Огірок малокалорійний. Високий вміст калію, кремнію і цинку робить огірки профілактичним засобом для догляду за здоров'ям шкіри і волосся", - зазначила вона.

Харчова цінність огірка в першу чергу обумовлена високим вмістом:

лютеїну і зеаксантину - речовин, які накопичуються в тканинах очей, забезпечують їх ефективний захист. У 100 г огірків зміст цих каротиноїдів в три рази більше добової потреби.

фітостеролів, які пригнічують всмоктування холестерину з травного тракту. Холестерин краще виводиться з організму, зменшується його рівень в крові.

салат 24 канал

Бажано вживати огірки з шкіркою, так як в ній знаходиться основна маса вітамінів і інших корисних речовин. Але потрібно бути впевненим в якості огірків, так як в шкірці можуть накопичуватися шкідливі речовини. Тоді вживання може принести шкоду здоров'ю.

За словами дієтолога, огірки не слід зберігати в нарізаному вигляді.

"Є один цікавий факт: в огірку в великій кількості міститься фермент аскорбатоксідаза. Його ще називають "антивітамінС ", який прискорює окислення вітаміну С, тобто руйнує його", - зазначила вона.

Виділення антивітамінного ферменту відбувається при подрібненні огірків. Тому готуйте овочеві салати безпосередньо перед їжею, щоб не втрачати вітамін С.

Незважаючи на всю користь овоча, є і протипоказання. Не рекомендується їсти огірки з шкіркою при загостренні коліту, нирковій недостатності, дискінезії жовчовивідних шляхів і гастриті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше консультант по здоровому способу життя Ольга Фоміна розповіла, як привести тіло в форму за місяць без дієт і голодовок.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!